GMO GlobalSign présente l’émetteur Kubernetes Cert-Manager

février 2024 par Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc, autorité de certification (CA) mondiale et fournisseur de solutions de sécurité des identités, de signature numérique et d’IoT, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’un émetteur pour le "Cert-Manager" Kubernetes. Rendu possible par une intégration de la plateforme de gestion des certificats de GMO GlobalSign, Atlas, le nouvel émetteur permet aux utilisateurs de "Cert-Manager" d’obtenir rapidement des certificats TLS (X.509) de confiance, améliorant ainsi la sécurité des flux de travail Kubernetes. Avec 5 millions de téléchargements quotidiens, l’outil d’entreprise open source populaire simplifie le processus d’émission et de gestion des certificats dans le système Kubernetes.