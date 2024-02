Fortinet lance FortiGate Rugged 70G

février 2024 par Marc Jacob

“Les sites distants et les environnements versatiles sont nombreux en entreprise. Ils posent des défis techniques et budgétaires majeurs en matière d’interconnexion et de sécurité. Fortinet s’adapte à ces applications, grâce à son expertise dans la convergence des réseaux et de la sécurité, en proposant une appliance unifiée conçue pour résister aux conditions extrêmes. Le modem 5G Dual, particulièrement différenciant, permet d’offrir une connectivité redondante pour les sites distants et garantir la haute disponibilité des services.”

– Pete Finalle, Research Manager, Security & Trust, IDC

Interconnecter et protéger les sites distants

Les réseaux s’étendent vers de nouveaux emplacements distants qui hébergent et doivent protéger des volumes importants de données en transit ou au repos, dans un contexte de haute disponibilité. Historiquement, les entreprises ont déployé de multiples produits autonomes en réponse à chacun des besoins de ces sites en matière de réseau, de sécurité et de connectivité. Cependant, cette hétérogénéité accentue la complexité de ces infrastructures qui deviennent difficiles à gérer et à sécuriser. D’où l’intérêt d’une solution unique qui répond à tous les besoins des environnements OT en matière de réseau, de sécurité et de connectivité.

FortiGate Rugged 70G apporte la connectivité 5G aux pare-feu nouvelle-génération robustes (NGFW). L’appliance associe une protection de niveau entreprise et des fonctionnalités réseau performantes (SD-WAN et accès réseau zero-trust notamment). Elle propose également un WAN sans fil particulièrement fiable qui favorise la haute disponibilité.

Voici quelques-uns des atouts de cette solution :

● Un modem 5G Dual pour des communications transparentes, fiables et ultrarapides. Les applications critiques bénéficient d’une connectivité plus résiliente.

● Une sécurité réseau optimisée par le processeur SPU de 5e génération de Fortinet, avec des performances de pare-feu de 8 Gbps et des performances de VPN sur IPSec de 7 Gbps.

● Une appliance compacte et au design renforcé, sans ventilateur, qui supporte des conditions extrêmes de température, d’humidité et de vibration

● L’IA au service de la sécurité, avec les services FortiGuard de sécurité optimisés par IA qui protègent les données critiques contre les menaces sophistiquées.

Accompagner un secteur bancaire en pleine évolution

Un des cas d’utilisation du FortiGate Rugged 70G est d’accompagner le déploiement et la gestion des distributeurs bancaires distants, souvent présents dans des environnements versatiles (stades, centres commerciaux, en extérieur, etc.). L’appliance offre des fonctionnalités réseau (SD-WAN pour une connectivité temps-réel, un contrôle d’accès au réseau et une passerelle ZTNA), une sécurité de premier rang (chiffrement de bout en bout et veille sur les menaces intégrée) et une haute disponibilité (modem 5G Dual). Autant d’atouts qui permettent de déployer, sécuriser et gérer les distributeurs bancaires distants. Le design robuste est parfaitement adapté aux conditions de chaleur et de froid extrêmes.

Avec cette appliance unique et fiable, les acteurs du bancaire peuvent rendre leur réseau de distributeurs distants plus résilients. Ce réseau se veut évolutif jusqu’à prendre en charge des milliers de ces distributeurs. Il devient possible de déployer de nouveaux services avec un investissement minime en infrastructure.