F5 améliore F5 Distributed Cloud Services

février 2024 par Marc Jacob

F5 présente de nouvelles fonctionnalités. Leur objectif est de simplifier la sécurisation et l’optimisation des nombreuses applications et API indispensables à l’expérience numérique moderne, et de réduire leur complexité. À l’heure où les usages de l’IA s’intensifient, F5 dote la solution F5 Distributed Cloud Services de tests de code d’API et d’analyses télémétriques, créant ainsi la solution de sécurité d’API la plus complète et la plus adaptée à l’IA du secteur.

F5 a également annoncé intégrer l’IA à l’ensemble de son portefeuille de solutions. Ces fonctionnalités intelligentes ont pour but d’aider les clients à se protéger contre les menaces sophistiquées alimentées par l’IA et de simplifier la sécurisation et la gestion des environnements d’applications multicloud.

Dans le nouveau rapport 2024 State of Application Strategy de F5 qui sera publié prochainement, 88 % des entreprises indiquent qu’elles déploient des apps et des API sur plusieurs sites. Les entreprises sont conscientes que le cloud ne convient pas à toutes les applications. Cependant, elles reconnaissent que les architectures hybrides et multiclouds offrent la flexibilité nécessaire pour proposer les expériences numériques modernes actuelles et répondre aux attentes considérables des utilisateurs.

Les environnements d’application au sein des entreprises sont devenus extrêmement complexes et cette tendance ne fait que s’accentuer. Selon cette même étude, le pourcentage d’entreprises qui hébergent leurs applications dans six environnements différents a doublé en un an pour atteindre 38 %. De plus, les applications et les données essentielles qui y circulent deviennent les cibles privilégiées de cyberattaques de plus en plus sophistiquées. La complexité n’affecte pas seulement la vitesse des opérations, elle élargit la surface des menaces et crée un risque considérable pour les entreprises.

Les offres Distributed Cloud Services de F5 offrent la solution de sécurité des API la plus complète et la plus adaptée à l’IA de l’industrie

L’augmentation continue du nombre d’applications et d’API générées par l’IA présente des défis significatifs en termes de sécurité, auxquels les entreprises doivent faire face. Les nouvelles expériences numériques pilotées par l’IA sont fortement distribuées par le biais d’un mélange de sources de données, de modèles et de services répartis dans des environnements sur site, cloud et en périphérie. Ces éléments sont tous interconnectés par un réseau d’API en constante expansion. Sécuriser les connexions API et les données qu’elles transportent constitue le défi majeur pour les entreprises qui déploient de plus en plus de services basés sur l’IA.

Pour relever ce défi, les offres Distributed Cloud Services proposeront désormais la solution de sécurité des API la plus complète et la plus adaptée à l’IA de l’industrie. Actuellement, les entreprises se voient contraintes d’utiliser une diversité d’outils et de capacités hétérogènes pour assurer la sécurité de leurs API, aussi bien lors de leur création que pendant l’exécution de l’application. L’ajout de capacités récemment acquises auprès de Wib, une entreprise pionnière de la sécurité des API, permet de détecter les vulnérabilités et de les observer dans les processus de développement d’applications. Ainsi, il est possible de s’assurer que les risques sont identifiés et que des politiques sont mises en œuvre avant que les API ne soient mises en production. À une époque où la sécurité des API n’a jamais été aussi fondamentale et complexe, F5 évite aux clients de financer et de gérer des solutions de sécurité des API différentes en leur proposant des services de détection, de test, de gestion de la posture et de protection de l’exécution des API, le tout sur une seule et même plateforme.

Les offres Distributed Cloud Services offrent les avantages d’une solution de sécurité de l’API à cycle de vie complet ci-dessous :

• Une fenêtre de risque considérablement réduite pour les nouvelles API car ils identifient les vulnérabilités et appliquent des spécifications strictes et précises avant qu’elles ne soient lancées.

• Des conseils de gouvernance clairs, avec des normes en temps réel et des états de conformité réglementaire pour les équipes des opérations de sécurité et les RSSI.

• La découverte des API, dont les API tierces et non gérées dans le code de l’application, au niveau des propriétés Internet publiques ou référencées dans la télémétrie de l’application.

• Une solution unique pour la détection des API et l’application des protocoles, des politiques et des configurations, du code à l’exécution.

Intégrer l’IA à l’ensemble du portefeuille F5

La technologie F5 joue un rôle central dans le traitement des données de près de la moitié des applications mondiales. Elle offre ainsi une expertise et une position uniques pour proposer des solutions basées sur une IA qui bénéficient d’un niveau de données inégalé. La nouvelle solution F5 AI Data Fabric sert de base à l’élaboration de solutions innovantes qui permettront aux clients de prendre des décisions plus éclairées et d’agir plus rapidement. La télémétrie fournie par Distributed Cloud Services, BIG-IP et NGINX donnera accès à des informations uniques, permettra de produire des rapports en temps réel, d’automatiser des actions et de faire fonctionner des agents d’intelligence artificielle.

Dans le courant de l’année, F5 lancera un système d’assistant IA qui transformera la façon dont les clients interagissent avec les solutions F5 et les gèrent via une interface en langage naturel. L’outil, qui s’appuie sur F5 AI Data Fabric, servira de partenaire intelligent aux équipes informatiques et de sécurité. Il permettra de visualiser les données, d’identifier les anomalies, d’interroger et de définir des configurations de politiques, et d’appliquer des mesures correctives. Il agira également comme un gestionnaire de support client intégré qui permettra aux clients de poser des questions et de recevoir des réponses basées sur l’apprentissage par modèle à partir de bases de connaissances exhaustives sur les produits.