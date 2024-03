Eviden reçoit le label « France Sécurité » pour sa solution Evidian IDaaS

mars 2024 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce l’obtention, pour la deuxième année consécutive, du Label France Cybersecurity pour son produit Evidian IDaaS. Cette certification annuelle, reconnaissant la qualité et la fiabilité des solutions de cybersécurité françaises, vient renforcer la visibilité internationale d’Eviden et souligne son engagement à offrir des solutions de sécurité numérique avancées.

Eviden, avec entre autres son offre IAM Evidian, démontre de manière constante son engagement envers l’excellence et l’innovation. Le label « France Cybersecurity », est ainsi délivré depuis 2019 aux solutions Evidian de gestion des accès, et depuis 2023 au produit Evidian IDaaS. Chacune de ces obtentions de Label témoigne de la capacité d’Eviden à définir les standards de sécurité numérique reconnus internationalement, en exploitant un héritage de confiance et d’innovation.

Le label « France Cybersecurity » est octroyé par une commission regroupant des institutionnels et des experts, affirmant la position d’Eviden comme un leader de la cybersécurité à l’échelle internationale.

La solution Evidian IDaaS, est une solution de gestion des identités et des accès en mode SaaS prête à l’emploi qui permet aux entreprises d’adopter une approche de sécurité basée sur l’identité tout en bénéficiant d’un service hautement évolutif et d’une tarification flexible et claire. Les offres IDaaS intègrent l’authentification multifacteur, l’authentification unique (SSO) et la gestion du cycle de vie des identités des utilisateurs. Les solutions Evidian sont actuellement utilisées par plus de 900 clients à travers le monde et compte plus de 5 millions d’utilisateurs.