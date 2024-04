Êtes-vous cyber assurable ? Les clés de la résilience numérique

avril 2024 par Jérôme Vosgien Regional Marketing Manager South EMEA Logpoint

À l’heure où la transformation numérique façonne profondément le monde des affaires et la société, la question de la cyber assurance et la notion de "cyber-assurabilité" s’imposent avec une urgence accrue. Le cyber risque, omniprésent et en constante évolution, met en lumière l’importance vitale d’une gestion proactive des menaces numériques pour les entreprises de toutes tailles. La cybercriminalité, coûtant des milliards à l’économie mondiale, n’est pas seulement un fléau pour les entreprises touchées mais représente un défi majeur pour la stabilité économique globale. Les ransomwares, en particulier, incarnent cette menace persistante, entraînant non seulement des pertes financières immédiates mais aussi des dommages à long terme sur la réputation et la confiance des entreprises affectées.

L’évolution du marché de la cyber assurance et la technologie comme alliée

Face à cette réalité alarmante, la cyber assurance devient un bouclier financier indispensable, offrant une protection contre les conséquences dévastatrices des cyber attaques. Cependant, le marché de la cyber assurance lui-même est confronté à d’importantes mutations, cherchant des moyens de quantifier avec précision le risque cyber (CRQ) et d’ajuster les offres d’assurance aux besoins spécifiques de chaque entité. Dans ce contexte, la maturité technologique des entreprises, notamment à travers l’adoption de systèmes de gestion de la sécurité de l’information et des événements (SIEM), devient un facteur déterminant, tel le serait un détecteur de fumée à votre domicile pour votre assureur. Ces technologies permettent une surveillance, une analyse et une réaction en temps réel aux menaces, renforçant ainsi la confiance des assureurs dans la capacité des entreprises à parer toutes formes d’attaques cybernétiques.

La dynamique entre les assureurs et les assurés évolue également, témoignant d’un besoin croissant de transparence et de compréhension mutuelle. Les assureurs exigent désormais une vision plus approfondie de la posture de sécurité des entreprises, soulignant l’importance d’une culture de sécurité intégrée à tous les niveaux de l’organisation. Cela implique non seulement l’investissement dans des outils de cybersécurité avancés mais aussi l’engagement dans une formation continue et la sensibilisation de tous les employés aux enjeux de sécurité.

La cyber assurance comme complément à une stratégie de sécurité robuste

Il est crucial de comprendre que la cyber assurance ne saurait remplacer une stratégie de cybersécurité bien établie. Elle agit en complément, offrant un filet de sécurité financier mais ne pouvant pallier les failles de sécurité intrinsèques. La prévention, la détection précoce et la réponse rapide aux incidents de sécurité restent primordiales. Les entreprises doivent ainsi adopter une approche holistique de la sécurité, intégrant à la fois des mesures techniques avancées et une forte culture de la sécurité au sein de leur personnel.

Vers une collaboration renforcée pour une meilleure résilience cyber

L’avenir de la cyber assurance nécessite une collaboration étroite entre les entreprises, les assureurs et les autorités réglementaires. L’élaboration de normes et de cadres clairs, tels que la directive NIS2 de l’Union européenne, est essentielle pour établir un langage commun autour des risques cyber et de leur couverture assurantielle. Ces initiatives contribuent à une meilleure compréhension du paysage des menaces et facilitent l’adaptation des produits d’assurance aux réalités spécifiques de chaque entreprise.

La cyber assurance est un sujet de Direction Générale

La DSI et le RSSI bénéficient de la cyber assurance au même titre que d’autres outils technologiques de l’augmentation de la maturité défensive de l’organisation. En revanche la cyber assurance est résolument un sujet à exposer au COMEX. Les impacts liés à la cyber malveillance contre les entreprises peuvent être d’une telle ampleur qu’ils peuvent arrêter la production (dans l’industrie comme dans le tertiaire). Dans le pire des cas, elles déposeront le bilan.

En conclusion, dans un monde où le numérique devient la norme, la cyber assurance se révèle être non seulement une nécessité mais aussi un pilier de la résilience organisationnelle. Ainsi l’importance de la "cyber assurabilité" ne peut être sous-estimée. Aujourd’hui, 50% des entreprises françaises ne sont pas cyber assurables. Les entreprises qui intègrent des solutions SIEM avancées dans leur stratégie de sécurité ne se contentent pas d’améliorer leur posture de sécurité ; elles renforcent également leur positionnement sur le marché de la cyber assurance. À terme, l’avenir de la cyber assurance repose sur une synergie renforcée entre les technologies de sécurité, comme les SIEM, et les produits d’assurance, garantissant ainsi une résilience accrue face aux menaces cybernétiques. La collaboration entre les entreprises, les assureurs et les régulateurs s’avère donc cruciale pour naviguer dans cet écosystème complexe, où la "cyber assurabilité" devient une composante essentielle de la stratégie globale de cyber défense.