La Journée de la Terre et le dilemme des centres de données

avril 2024 par Jeff Wittich, CPO d’Ampere Computing

Fin 2023, le nombre de centres de données dans le monde approchait les 11.000, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Chine étant en tête des implantations.

D’après l’institut Cushman & Wakefield au cours de l’année 2023, la consommation d’électricité des centres de données s’élevait à 7,4 gigawatts, soit une augmentation de 55% par rapport à l’année précédente. L’émergence de technologies de rupture, en particulier l’IA, a déclenché une hausse exponentielle du trafic de données, propulsant la demande de centres de données et d’énergie dans le monde. Selon un rapport récent de l’Agence internationale de l’énergie, les centres de données pourraient consommer deux fois plus d’électricité d’ici à 2026.

Augmentation mondiale des besoins de ressources

L’intérêt croissant pour la conception de centres de données plus respectueux de l’environnement stimule la demande de technologies de refroidissement. Des projections indiquent que les dépenses consacrées aux technologies de refroidissement passeront de 12,7 milliards de dollars en 2023 à 29,6 milliards de dollars d’ici à 2030. Cependant, les techniques de refroidissement nécessitent des volumes d’eau considérables, difficilement gérables pour les collectivités. Dans la municipalité de Neuenhagen, à l’est de Brandebourg, par exemple, les hyperscalers ont dû suspendre la construction de nouveaux centres de données en raison de la baisse du niveau des nappes phréatiques. Afin de préserver les ressources, les nations du monde entier recherchent des solutions innovantes.

La Chine a suscité l’intérêt de la presse l’année dernière avec le déploiement du premier centre de données sous-marin au monde, utilisant la fraîcheur de l’océan pour refroidir naturellement. Cette approche novatrice devrait permettre d’améliorer l’efficacité énergétique globale de 40 à 60 %, mais les problèmes d’accessibilité et de température de l’eau persistent.

L’IA tient un rôle décisif pour l’avenir des centres de données.

À mesure que les progrès se multiplient, il est devenu évident que l’IA n’est plus un simple facteur de différenciation, mais un impératif pour la croissance des entreprises. Pour atténuer les répercussions environnementales de l’expansion des centres de données, causée en partie par l’IA, la majorité des leaders du marché investissent dans des projets de recherches. Par exemple, Sam Altman, directeur d’OpenAI, a présenté la fusion nucléaire comme une solution potentielle. Cependant, l’industrie a rapidement répliqué, arguant que le rythme rapide de l’innovation en matière d’IA exigeait des solutions à plus court terme.

Heureusement, une solution simple se trouve au cœur du centre de données : le processeur.

Efficacité énergétique par le biais de processeurs CPU

Alors que l’industrie réclame plus de puissance GPU, il faut savoir que la majorité des charges de travail ne nécessitent pas un GPU - 85 % pour être exact.

Jeff Wittich, Chief Product Officer chez Ampere Computing explique : « Les plateformes GPU-free, avec des processeurs Cloud Native et des frameworks d’IA optimisés, maximisent non seulement les performances, mais aussi l’efficacité énergétique et l’accessibilité financière pour les charges de travail d’inférence de l’IA. »

Jeff l’illustre ainsi : « Lors de l’exécution du modèle Whisper d’OpenAI, des CPUs Ampere offrent des performances jusqu’à 2,9 fois supérieures à celles d’un certain nombre de solutions basées sur les GPU Nvidia et peuvent consommer beaucoup moins d’énergie par inférence, en fonction de la solution GPU comparée. »

Le monde des centres de données connait un moment critique, où il s’agit de trouver un équilibre entre la croissance, l’efficacité et les préoccupations environnementales. Alors que la demande de données augmente avec l’effet de levier de l’intelligence artificielle, l’enjeu de l’empreinte carbone du numérique s’intensifie. Si les solutions écologiques et les approches innovantes sont prometteuses, les défis persistent. L’optimisation de composants fondamentaux tels que les CPUs est essentielle. Ils offrent un moyen pratique d’améliorer immédiatement l’efficacité énergétique et la rentabilité des centres de données.