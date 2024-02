En cette journée mondiale pour un internet...

février 2024 par Marc Jacob

Le 6 février est la journée pour un internet plus sûr. Elle est célébrée chaque année pour sensibiliser aux nouveaux problèmes et préoccupations en ligne, de la cyberintimidation à la désinformation sur les réseaux sociaux, en passant par la sécurité numérique en ligne. Nous dépendons fortement d’Internet et des technologies pour nos activités quotidiennes. Les technologies continuent d’évoluer et les dangers potentiels en ligne font de même.

L’intelligence artificielle et le machine learning commencent à jouer un rôle plus important dans notre vie quotidienne, et cela ne fait qu’augmenter. Il peut être difficile de comprendre ces menaces émergentes et de savoir comment rester en sécurité. Ma recommandation est simplement de ne jamais avoir peur de demander des conseils, de s’exprimer ou de poser des questions. Il peut être difficile de faire la différence entre une personne réelle en ligne et une intelligence artificielle - si vous voyez quelque chose de suspect, demandez de l’aide ou des avis à des experts. Il est toujours bon d’avoir un cybermentor comme personne de référence dans vos sphères sociales numériques, et d’être au courant des lignes d’assistance en ligne dans vos communautés. À l’ère des technologies émergentes et de l’évolution des menaces en ligne, faisons de l’internet un lieu plus sûr pour tous et n’ayons jamais peur de demander conseil.

