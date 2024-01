Elyan entre en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire au capital de Stordata

janvier 2024 par Marc Jacob

STORDATA (ou la « Société ») ouvre un nouveau chapitre de son histoire en annonçant l’entrée en négociation exclusive en vue d’une prise de participation majoritaire par le fonds ERES IV, conseillé par Elyan Partners (« ELYAN »), auprès des fondateurs et des dirigeants de la Société. Partageant l’ambition de construire une plateforme européenne de premier plan, ELYAN et l’équipe de direction travailleraient en collaboration afin de développer les offres de cloud et de cybersécurité, tout en accélérant les projets de croissance externe.

Marc Michel, co-fondateur de STORDATA, et Olivier Teichman, Président Directeur Général de STORDATA, réinvestiraient aux côtés d’ERES IV. Olivier Teichman garderait le contrôle de la direction opérationnelle du groupe.

Fondée en 1988, STORDATA s’est inscrite comme partenaire de référence dans la transformation digitale des entreprises auprès de 500 clients, ETIs et entreprises du CAC 40. Experte en architecture, administration et maintien en conditions opérationnelles de systèmes de sécurisation et de gestion de la donnée, notamment dans le cloud, la société fournit des services critiques d’accès en continu permettant à ses clients de valoriser leurs données dans un environnement informatique complexe et en perpétuelle évolution.

Basée à Versailles, la Société a connu une croissance soutenue au cours des dernières années et dépassera prochainement les 100 MEUR de chiffre d’affaires. Elle ambitionne de renforcer son leadership sur son marché et d’accélérer sa croissance organique en développant ses offres de services autour de la cybersécurité et du cloud. Forte de son expertise et avec l’appui d’ELYAN, STORDATA cherchera à se positionner sur des acquisitions structurantes, avec l’ambition de devenir une plateforme européenne de référence.

La finalisation de cette transaction interviendrait au cours du premier semestre 2024 sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

CONSEILS de l’opération

Equipe ELYAN : Jérémie Mélin, Vincent Manès, Guillaume Vacherand, Claire Russel

Acquéreurs & conseils :

Houlihan Lokey (Sara Napolitano, Camille Gay, Arnaud Prin, Charles Martin, Ylliesse Gueham, Enea Blloshmi)

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I (Matthieu Candia, Laura Delas en Corporate, Priscilla van den Perre et Enguerrand Maloisel en Fiscalité, Sébastien Boullier de Branche, Eryk Nowakowski et Aude Fourgassie en Financement, Alexandre Eberhardt et Maria Sofia de Felice en Droit de la Concurrence et Côme Chaine et Justine Minguet en Droit Réglementaire)

EY Parthenon (Thomas Solelhac, David Canaple)

Deloitte TS (Frédérique Lévêque-Chenevoy, Elisabeth Juan)

Deloitte Société d’Avocats (Olivier Venzal, Laurent Khemisti, Eric Guillemet, Tiphaine Begin, Cécile Debin, Clémence Colson)

ERM (Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann)

Vendeurs & conseils :

Translink (Marc Irisson, Antoine Tanguy, Alexandre Perez, Boris Muller, Manon Duboeuf, Bruno Lampe)

Cohen Amir-Aslani (Gérard Cohen, Karine Fitau, Anne-Laure Kerneïs, Rébecca Guyot, Anne Rebierre, Lionel Turpin)

Cabinet Eric Delattre – Avok (Eric Delattre)

Mazars (Gregory Volpi, Cyprien Benoit, Pedro Sarmiento, Marc El Abiad)