Eaton présente sa nouvelle carte réseau Network-M3

mars 2024 par Marc Jacob

Eaton lance sa dernière innovation en matière d’alimentation de secours connectée et de cybersécurité : la carte réseau Gigabit (Network-M3). Grâce à des fonctions de surveillance et d’alerte en ligne, la carte Network-M3 fournit des informations précieuses sur la consommation d’énergie des systèmes informatiques, modifiant ainsi la façon de surveiller et contrôler les systèmes d’alimentation à mesure que les besoins en matière de sécurité évoluent.

Les défis et les menaces en cybersécurité augmentent constamment pour tous les appareils connectés. Eaton s’investit activement dans la recherche d’innovations et propose un nouvel outil pour renforcer la sécurité de sa clientèle.

Avec l’augmentation nombre d’appareils connectés, la cybersécurité devient une priorité croissante en raison du risque accru d’attaques. Les objets connectés et les immenses quantités de données qu’ils génèrent continuent de croître de manière exponentielle, avec des prévisions annonçant plus de 41,6 milliards de dispositifs connectés d’ici 2025. Le rapport Cost of a Data Breach publié par IBM en 2023 estime en parallèle le coût moyen d’une fuite de données en 2023 à 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % en trois ans. Il devient donc urgent que les responsables informatiques disposent d’infrastructures connectées conçues selon les plus hauts standards de protection en matière de cybersécurité.

Grâce à son processus de démarrage sécurisé, à son pare-feu configurable et à l’approvisionnement sans contact (« zero-touch »), la carte Network-M3 peut facilement détecter les intrusions et garantir un niveau élevé de sécurité et de fiabilité pour les onduleurs et les unités de distribution d’énergie (PDU). La carte Network-M3 hérite des fonctionnalités de la carte Network-M2, première carte réseau pour onduleur à obtenir les certifications de cybersécurité UL 2900-1 et IEC 62443-4-2. Elle simplifie également la gestion et la sécurité des infrastructures critiques en fournissant une solution de cybersécurité flexible, capable d’authentifier n’importe quel micrologiciel connecté, empêchant ainsi les cyberattaques de se propager.

Les caractéristiques de la carte Network-M3 comprennent :

Le chiffrement basé sur la chaîne de confiance et la capacité de démarrage sécurisé du micrologiciel, empêchant la carte réseau Gigabit d’être un point vulnérable aux cyberattaques sur un réseau, avec des mises à jour disponibles gratuitement pour l’utilisateur

Un pare-feu configurable par l’utilisateur, fournissant une protection supplémentaire pour la carte réseau Gigabit et l’onduleur ou le PDU contre les accès non autorisés et les cyberattaques

Le stockage à distance des clés de sécurité, garantissant l’inviolabilité de l’appareil même en cas d’intrusion physique

Le provisionnement zero-touch et l’autoconfiguration, permettant une rapidité de mise en service des appareils lors des déploiements à grande échelle

La prise en charge de 10/100/1000 Mbps pour une large compatibilité

Un gestionnaire de certificats facilitant la création et la distribution de certificats numériques à plusieurs appareils

En complément de ses capacités de surveillance et d’alertes en ligne intégrées, la carte Network-M3 s’intègre parfaitement au logiciel de la suite Brightlayer pour datacenters d’Eaton. Cette intégration permet aux équipes informatiques de rationaliser leurs opérations et de se préparer aux besoins futurs. L’harmonie entre le matériel et le logiciel offre un éventail de capacités d’automatisation et de fonctionnalités de gestion à distance, réduisant les temps de réponse aux problèmes d’alimentation et garantissant des mises à jour opportunes, renforçant ainsi les défenses en matière de cybersécurité. En outre, la carte s’intègre parfaitement au service de télésurveillance d’Eaton, basé sur le cloud, qui collecte et analysent les données des onduleurs Eaton et envoie un technicien Eaton sur le terrain en cas d’événements critiques.