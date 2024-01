Deux nouvelles reconnaissances pour TYREX

janvier 2024 par Marc Jacob

CYBERNIGHT, la Nuit de la Cybersécurité, pour sa troisième édition a réuni plus de 800 professionnels pour fêter les plus belles innovations dans quatre catégories. (Source https://www.republikgroup-it.fr/cybernight)

The American Maritime Forum est un événement et un rassemblement important pour l’industrie maritime, réunissant des participants influents des secteurs américain et mondial, des armateurs, des gestionnaires de navires, des constructeurs de navires, des ports, des sociétés de classification, des organismes gouvernementaux, des prestataires de services, des fournisseurs, des entreprises technologiques et des fabricants

TYREX a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manières ergonomiques, ses 4 stations de décontamination s’adaptent à tous les usages, toutes les architectures IT ou OT et toutes les réglementations, pour offrir une protection optimale et complète contre les cybermenaces USB.