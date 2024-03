Deloitte et Dynatrace étendent leur partenariat avec un Centre d’Excellence en Espagne

mars 2024 par Marc Jacob

Deloitte annonce l’expansion de son partenariat stratégique avec Dynatrace (NYSE : DT), le leader de l’observabilité et de la sécurité unifiées, pour aider les entreprises européennes à accélérer leur transformation digitale et leur migration dans leur cloud. Dans le cadre de cette expansion, Dynatrace et Deloitte ont dévoilé un nouveau Centre d’Excellence (CoE – Centre of Excellence) à Barcelone. Ce dernier va leur permettre de couvrir des cas d’usages plus larges en matière d’observabilité, en collaborant avec des clients pour développer des solutions spécifiques capables d’accélérer leur transformation et de générer de meilleurs résultats business.