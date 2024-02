DDoS-Angriffe gegen Polen steigen nach der Wahl des neuen Premierministers sprunghaft an

Februar 2024 von NETSCOUT

Ein Wechsel in der politischen Führung kann in vielen Bereichen zu Störungen führen. Ein bemerkenswerter Bereich ist der Cyberspace, wo die DDoS-Angriffe bei einem Regierungswechsel oft in die Höhe schnellen. Diese Spitzen werden oft von Hacktivisten und anderen Gruppen verursacht, die sich gegen die Ansichten der neu gewählten Amtsträger stellen. Einige bemerkenswerte Gruppen, auf die dies zutrifft, sind Killnet, Anonymous Sudan und NoName057, die häufig Länder ins Visier nehmen, die als "antimuslimisch" gelten, oder die Unterstützung und Solidarität mit der Ukrai ne zeigen.