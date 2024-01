Data Privacy Week le Commentaire de Christophe Gaultier, directeur Opentext cybersecurity

janvier 2024 par Christophe Gaultier, Directeur Opentext Cybersecurity

"La Data privacy week est un rappel important pour les organisations de toute taille et les individus de la protection de leurs données et du maintien de la conformité. C’est également le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure afin de protéger au mieux sa vie privée.

Toutes les données, qu’elles soient structurées ou non, ont connu une croissance incontrôlée, sans aucun signe de ralentissement. Dans les prévisions quinquennales d’IDC Global DataSphere mesurant la quantité de nouvelles données créées, capturées, répliquées et consommées chaque année, IDC a constaté que la "DataSphere d’entreprise" augmentera 2 fois plus vite que la "DataSphere de consommation" de 2022 à 2026.

Dans le même temps, les réglementations mondiales émergentes en matière de protection de la vie privée, les nouvelles dispositions du GDPR et les lois sur la protection de la vie privée dans le domaine de l’intelligence artificielle, compliqueront encore davantage la conformité et la sécurité des données pour les responsables informatiques qui tentent de maîtriser les flux.

Compte tenu des grandes quantités de données dont disposent les organisations, qui augmenteront de façon exponentielle avec l’IA, l’apprentissage automatique (ML) et l’IA générative, l’utilisation de méthodes disparates pour collecter, traiter et gérer les données ne suffira plus.

Dans le monde de plus en plus numérisé d’aujourd’hui, un programme moderne de confidentialité des données doit unifier la découverte et la protection des données afin d’améliorer les postures de confidentialité et de sécurité. En modernisant et en faisant passer la confidentialité des données au niveau supérieur, les organisations peuvent remédier aux risques et garantir la conformité et l’utilisation responsable des données tout en réduisant leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone liée à la gestion des données.

Plus important encore, le contrôle des données permet de renforcer la confiance des investisseurs, des conseils d’administration, des partenaires commerciaux et des clients face à des réglementations de plus en plus strictes et à un paysage de sécurité complexe. L’amélioration de la confidentialité des données ne doit pas être négligée car les organisations doivent sauvegarder leurs données critiques".