DATA PRIVACY DAY 2024 : La gestion des transactions numériques doit prioriser la protection des données

janvier 2024 par Pierre Feligioni, CEO de Signaturit Group

Qu’elle dépende de la sphère privée ou professionnelle, l’ensemble des données produites et détenues par un utilisateur se doit d’être protégé. L’accélération de la transformation numérique des entreprises génère une augmentation du nombre d’attaques ou tentatives, avec en tête, le phishing. Cette technique, en perpétuelle amélioration, consiste à obtenir, via un email ou un QR code en apparence légitime, des données sensibles type coordonnées bancaires ou identifiants de connexion, dans le but de dérober de l’argent. Le phishing fait de nombreuses victimes, particuliers, ou professionnels.

Afin de se prémunir de tout risque, il est donc important de protéger au maximum toutes les données. Si l’utilisateur a sa part de responsabilité dans la protection de ses données, les entreprises doivent en faire une priorité. A l’occasion du Data Privacy Day 2024 qui se tiendra ce dimanche 28 janvier, Pierre Feligioni, CEO de Signaturit Group s’exprime.

« La donnée est partout et chacun se doit de la protéger. Aujourd’hui, les mails de phishing sont plus vrais que nature et peuvent aussi bien tromper un particulier qui entrera, sans se méfier, ses coordonnées bancaires, qu’un collaborateur en entreprise qui sera alors victime d’une « Arnaque au président », technique qui pousse un employé à transférer de l’argent au nom de la direction, sous prétexte d’une dette financière. Cependant, si un utilisateur doit rester sur ses gardes en cas de message suspect, les entreprises se doivent elles aussi de faire le maximum pour protéger, d’une part les données de leurs collaborateurs, mais aussi celles de leurs clients, partenaires et utilisateurs.

En tant que Prestataire de Service de Confiance leader en Europe, Signaturit Group garantit au quotidien des offres personnalisées à des clients, qu’ils soient grands groupes ou TPME afin de les accompagner dans la gestion de transactions sécurisées et leur offrir une expérience client optimisée et sereine. Nos solutions, qu’il s’agisse de signature ou de cachet électronique, assurent une pleine protection grâce à une identification formelle des signataires, et grâce à des communications certifiées conformes. Les clients sont ainsi parfaitement protégés.

En s’alignant sur le règlement européen eIDAS, Signaturit Group est en mesure de déployer son offre dans tous les pays membres de l’Union Européenne, et de proposer des solutions de gestion des transactions numériques reposant sur la protection des données personnelles. En cas d’utilisation de l’une de nos solutions, seul Signaturit Group sera détenteur des données collectées.

La donnée est précieuse, il est indispensable de la protéger et de faire de sa sécurité une priorité ! »