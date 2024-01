Créer une société sûre et respectueuse de la vie privée est un effort collectif

janvier 2024 par Salt Security

Le 28 janvier, nous avons célébré une fois de plus la Journée de la protection des données, commémorant l’ouverture de la signature du traité de protection des données par le Conseil de l’Europe, plus connu sous le nom de ’Convention 108’. Ce qui a commencé initialement comme une observation européenne a évolué en un événement mondial connu en dehors de l’Europe sous le nom de Journée de la vie privée. Ce jour offre aux gouvernements, aux parlements, aux autorités de protection des données et à d’autres parties prenantes une plateforme pour organiser diverses activités visant à sensibiliser sur le droit à la protection des données personnelles et à la vie privée.

Beaucoup d’inconscience entoure le flux continu d’informations. La Journée de la protection des données revêt une grande importance, car les données personnelles des individus sont traitées chaque seconde. Que ce soit par des organismes gouvernementaux, des établissements de santé, des magasins en ligne, ou simplement en naviguant sur Internet, les données personnelles sont traitées partout. Malgré ce flux continu d’informations, de nombreuses personnes et organisations ne sont pas conscientes des risques liés à la protection de leurs données personnelles et de leurs droits à cet égard.

Chez Salt Security, nous constatons chaque jour que les organisations négligent souvent la nécessité de sécuriser leurs API. Cela est préoccupant, compte tenu du résultat de l’étude de Gartner indiquant que les attaques d’API deviendront le type de menace le plus courant. On estime que 40% des applications basées sur le Web seront exposées à des cyberattaques.

Les API présentent des risques spécifiques liés à la protection des données, notamment l’accès non autorisé, les violations de données, le chiffrement insuffisant, la journalisation et la surveillance insuffisants, les problèmes de gestion de consentement et les pratiques de développement non sécurisées. Pour se prémunir contre ces risques, les organisations doivent adopter une approche ciblée tenant compte des considérations de sécurité uniques prévalent dans l’environnement actuel. Il est alarmant de constater que plus d’un tiers des organisations ne disposent toujours pas d’une stratégie de sécurité des API. C’est une source de préoccupation compte tenu du rôle crucial des API dans de nombreuses entreprises.

Les approches traditionnelles sont insuffisantes pour sécuriser les API. La protection des API nécessite une approche spécifique prenant en compte les considérations de sécurité uniques de l’environnement actuel. Cela comprend l’identification des risques, l’établissement d’une politique de sécurité et la maintenance d’un inventaire à jour de toutes les API utilisées. De plus, comprendre les données échangées via les API est essentiel. Les organisations doivent garantir des politiques, des documentations et des technologies adéquates pour la gestion, la surveillance et la découverte des API. En surveillant les API, les organisations obtiennent des informations sur le comportement normal ou pas des API et peuvent rapidement identifier d’éventuels abus. L’identification des vulnérabilités nécessite une approche spécifique, car chaque API est unique. De plus, la sécurité en temps réel est nécessaire pour détecter le comportement lent et ciblé des cybercriminels cherchant des vulnérabilités d’API et d’autres failles. La sécurité proactive est également essentielle. Les informations provenant des tests en phase de pré-production et pendant l’exécution aident les développeurs à renforcer leurs API. Cependant, se fier uniquement aux tactiques de sécurité traditionnelles n’est pas suffisant. En exploitant des plateformes avec des technologies avancées, les organisations peuvent non seulement identifier les risques, mais aussi agir de manière proactive pour renforcer leur paysage API.

En outre, une culture de sécurité complète est cruciale pour créer une sensibilisation à la cybersécurité. C’est l’effort collectif de toutes les parties prenantes pour créer un environnement numérique où les données personnelles sont traitées avec le plus haut niveau d’intégrité et de confidentialité. La Journée de la protection des données joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

Dans un monde de plus en plus axé sur les interactions numériques, assurer une société sûre et respectueuse de la vie privée est un objectif que nous devons poursuivre collectivement. De cette manière, nous pourrions fournir une protection durable des données et de la vie privée des individus et des organisations.