Synapse Développement lance Cordial

janvier 2024 par Marc Jacob

Les IA génératives émergent aujourd’hui comme une forme transformative, offrant des opportunités inégalées aux entreprises spécialisées en relation client. Dans ce cadre, l’outil d’aide à la rédaction Cordial a développé une nouvelle fonctionnalité : la reformulation souveraine, 100% sécurisée, made in France

La reformulation Cordial

La reformulation, exploitant l’IA générative, s’érige comme une stratégie novatrice pour sublimer la qualité du contenu. Allant au-delà de la simple correction des erreurs, cette fonctionnalité diversifie le vocabulaire, évite les répétitions et restructure les phrases excessivement longues. Grâce à son aptitude à détecter et corriger finement les fautes, elle assure un niveau d’exactitude impeccable. En somme, l’IA générative dans la reformulation émerge comme un outil complet, remodelant le contenu pour atteindre une clarté, une variété et une fluidité rédactionnelle optimales.

La reformulation, c’est l’outil idéal pour renforcer la confiance de ceux qui, autrement, pourraient hésiter face aux défis rédactionnels, tout en leur offrant l’assurance nécessaire dans la communication écrite.

Mieux écrire et protéger ses données

Des solutions de correction et de reformulation des écrits existent aujourd’hui. En revanche, aucune d’entre elles ne proposent de solution souveraine. Synapse a pris le virage des IA génératives tout en se souciant des exigences de ses utilisateurs. C’est pourquoi l’éditeur de logiciels propose aujourd’hui une IA générative souveraine, 100% maîtrisée par Synapse pour reformuler tous les écrits dans un cadre professionnel.

La fonction de reformulation souveraine est conçue pour une utilisation professionnelle, avec une ergonomie unique. Bien que Synapse soit un spécialiste français en Intelligence Artificielle depuis 25 ans et demeure un précurseur dans la mise en œuvre d’IA générative grâce à sa fonction de reformulation souveraine, il est important de noter que l’IA n’accomplira pas les tâches complexes à la place des utilisateurs. Elle ne prendra aucune initiative sans contrôle préalable. Cette nouvelle fonctionnalité de Cordial donne la possibilité de réviser la proposition rapidement et de décider de l’accepter ou non, tout en assurant une utilisation rapide et efficace de l’IA, facilitant ainsi la compréhension de ses actions.