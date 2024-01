Quest Software dévoile Toad Data Studio

janvier 2024 par Marc Jacob

Les données de l’industrie suggèrent qu’à mesure que la complexité de l’infrastructure de base de données continue d’augmenter, les entreprises ont moins confiance en leur capacité à fournir aux développeurs l’agilité nécessaire et à détecter et remédier rapidement aux problèmes. Alors que la conformité, la réglementation sur l’IA et les coûts liés au cloud deviennent des priorités majeures au niveau des cadres supérieurs, la demande d’ingénieurs de bases de données a explosé, avec une augmentation presque triplée des offres d’emploi pour ces experts. Cependant, de nombreuses organisations sont encore en manque de compétences et de ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins. Le défi est que, une fois ces postes pourvus, les ingénieurs de données sont contraints de remplir leurs objectifs avec des outils rigides et incomplets traditionnellement conçus pour d’autres rôles.

Pour surmonter cet obstacle, Toad Data Studio combine l’héritage primé de Toad en termes de productivité, de fonctionnalités et de visualisations, avec la capacité de se connecter à presque toutes les bases de données dans un environnement informatique via un outil de gestion de données unifié. Cette plateforme permet aux ingénieurs de données, aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de démocratiser, gérer et utiliser pleinement les données pour les principales priorités commerciales à grande échelle.

Les points clés de Toad Data Studio comprennent :

• Une connectivité presque illimitée : Les utilisateurs peuvent se connecter, naviguer et gérer presque n’importe quelle plateforme de base de données dans leur environnement, y compris des sources cloud et sur site, ainsi que des sources relationnelles, de data warehouse et du NoSQL.

• Un éditeur SQL avancé, incluant JSON et XML : Les utilisateurs de Toad Data Studio peuvent générer, éditer et examiner des objets et des requêtes de base de données grâce à un puissant outil d’édition prenant en charge à la fois les champs JSON et XML.

• Un moteur d’automatisation simple : Les utilisateurs peuvent développer des automatisations pour les tâches routinières, libérant ainsi plus de temps pour des tâches de niveau supérieur, telles que le soutien de l’activité métier, basées sur les données.

• Un assistant puissant de comparaison des données : Les utilisateurs peuvent facilement comparer les données entre différents résultats de requêtes SQL ou entre différents environnements, à la volée ou via des tâches automatisées.

• Un profilage simplifié des données : Les ingénieurs de données, les développeurs et d’autres professionnels des bases de données peuvent visuellement profiler des données. Il peuvent aussi échantillonner des ensembles de données pour détecter des modèles, des doublons et d’autres attributs depuis une vue unique.

• Un assistant puissant de comparaison et de synchronisation des schémas : Les administrateur de bases de données et les développeurs peuvent comparer les schémas et produire facilement des scripts de synchronisation.

• Un Export/Import des données pour une ELT simple : Toad Data Studio facilite la réplication des données entre les systèmes selon les besoins des professionnels des bases de données.