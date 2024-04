Cloudflare soutient le déploiement des applications IA grâce à Hugging Face

Cloudflare, Inc. annonce que les développeurs peuvent désormais déployer des applications IA sur le réseau mondial de Cloudflare en un seul clic, directement depuis Hugging Face, l’une des premières plateformes ouvertes et collaboratives du monde destinées aux développeurs travaillant dans l’IA. Maintenant que la solution Workers AI est en disponibilité générale, Cloudflare devient le premier partenaire d’inférence serverless intégré au Hugging Face Hub afin de permettre le déploiement de modèles, mais aussi de permettre aux développeurs de déployer l’IA de manière rapide, simple et économique, sans avoir à gérer d’infrastructure ni à payer de capacité de calcul inutilisée.

Malgré les pas de géant effectués en matière d’innovation dans le domaine de l’IA, un écart continue à persister entre son potentiel et la valeur qu’elle apporte aux entreprises. Ces dernières, de même que les développeurs qui travaillent pour elles, doivent pouvoir expérimenter et itérer rapidement et de manière économique, sans avoir à configurer, gérer ou entretenir des GPU ou une infrastructure. Les entreprises ont besoin d’une plateforme simple, capable de leur apporter vitesse, sécurité, performances, observabilité et conformité, afin de leur permettre de proposer plus rapidement des applications innovantes et prêtes pour la production à leurs clients.

Workers AI est en disponibilité générale, avec des GPU désormais déployés dans plus de 150 villes à travers le monde

Passant aujourd’hui en disponibilité générale, la solution Workers AI propose l’infrastructure de bout en bout nécessaire à l’évolution et au déploiement de modèles de manière efficace et économique pour la prochaine génération d’applications IA. Cloudflare dispose désormais de GPU déployés dans plus de 150 villes mondiales, qui lui permettent d’assurer une inférence à faible latence partout dans le monde. Les villes les plus récentes sont Le Cap, Durban, Johannesburg et Lagos pour les premiers sites d’implantation en Afrique, mais la solution couvre également Amman, Buenos Aires, Mexico, Mumbai, New Delhi, et Séoul. La solution Workers AI s’étend également pour prendre en charge les pondérations de modèle fines, afin de permettre aux entreprises de développer et de déployer des applications plus spécialisées et spécifiques à un domaine.

En plus de Workers AI, le service AI Gateway de Cloudflare propose un plan de contrôle pour vos applications IA, afin de permettre aux développeurs d’évaluer et d’acheminer dynamiquement les requêtes aux différents modèles et fournisseurs. Les développeurs pourront ainsi utiliser les données pour créer des ajustements fins et exécuter les tâches ainsi ajustées directement sur la plateforme Workers AI.

Cloudflare soutient le déploiement en un clic grâce à Hugging Face

Avec la mise en disponibilité générale de Workers AI, les développeurs peuvent désormais déployer des modèles IA en un clic, directement depuis Hugging Face. Il s’agit là du moyen le plus rapide d’accéder à un éventail de modèles et d’exécuter des tâches d’inférence sur le réseau mondial de GPU de Cloudflare. Les développeurs peuvent aujourd’hui choisir l’un des modèles open source populaires, avant de cliquer sur « Deploy to Cloudflare Workers AI » (Déployer sur Cloudflare Workers AI) pour le déployer instantanément. 14 modèles sélectionnés par Hugging Face et couvrant trois catégories de tâches différentes (la génération de texte, les incorporations et la similarité de phrases) sont désormais optimisés pour la plateforme d’inférence mondiale de Cloudflare.

« Nous nous réjouissons de travailler avec Cloudflare pour rendre l’IA plus accessible aux développeurs. Cette proposition alliant les modèles ouverts les plus populaires à une API serverless, soutenue par une flotte mondiale de GPU, constitue une opportunité incroyable pour les membres de la communauté Hugging Face. J’ai hâte de voir ce que ces derniers vont développer avec. »

Julien Chaumond,

Cofondateur et CTO d'Hugging Face

