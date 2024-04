Cloudflare et Booz Allen Hamilton assurent une réponse rapide en cas d’incident aux entreprises victimes d’attaques

avril 2024 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc.annonce sa collaboration avec Booz Allen Hamilton afin de soutenir les entreprises attaquées en leur proposant ses capacités Under Attack as a Service (UAaaS, intervention en cas d’attaque en tant que service) assorties d’un service d’atténuation des attaques DDoS rapide pendant 30 jours, comprenant la surveillance et la protection continues. Dans le cadre de cette nouvelle entente, les clients commerciaux internationaux (Global Commercial) de Booz Allen qui feront face à une cyberattaque seront connectés à Cloudflare afin de bénéficier d’une réponse immédiate en cas d’incident. Les clients de Booz Allen victimes de cyberattaques disposent ainsi désormais d’une voie rapide vers le support au moment où ils en ont le plus besoin.

Les événements malveillants, tels que les attaques par déni de service distribué (Distributed Denial-of-Service, DDoS) et les attaques par rançongiciel, peuvent submerger les propriétés Internet ou les réseaux Internet sous le trafic et provoquer des perturbations au niveau des opérations. Ces derniers mois, le monde a fait face à des cyberattaques d’une ampleur encore jamais connue à ce jour. L’année dernière, Cloudflare a atténué une attaque DDoS record de 71 millions de requêtes par seconde, soit l’attaque DDoS HTTP la plus volumineuse jamais enregistrée à l’époque, mais aussi contribué à identifier une menace en ligne, nommée « HTTP/2 Rapid Reset », qui a conduit à l’attaque la plus puissante de l’histoire d’Internet. Afin d’aider à atténuer les effets de cette menace sur l’ensemble de l’écosystème Internet, Cloudflare a rapidement développé une technologie spécifiquement conçue pour bloquer automatiquement n’importe quelle attaque exploitant la vulnérabilité Rapid Reset et ainsi protéger ses clients.

Les clients de Booz Allen victimes d’une attaque seront connectés à Cloudflare afin de bénéficier d’une atténuation rapide et d’une protection continue. En alliant la cyber-expertise de Booz Allen à la connectivité cloud de Cloudflare, source de sécurité et de performances, les entreprises peuvent compter sur un service rapide en matière de réponse aux incidents, tout en préservant leurs opérations métier.

Quel que soit leur secteur, toutes les entreprises internationales victimes d’une attaque peuvent rapidement s’intégrer au binôme Booz Allen-Cloudflare afin de bénéficier des avantages suivants :

● Protection réseau mondiale : Cloudflare gère l’un des réseaux les plus étendus et les plus interconnectés du monde, mais dispose également du plus vaste réseau mondial de datacenters dédiés à l’atténuation des attaques DDoS. Grâce à ses datacenters répartis à travers le monde, le réseau Cloudflare absorbe et neutralise les attaques, tout en permettant aux utilisateurs légitimes de continuer à accéder aux sites web et aux applications Internet.

● Support technique complet et accompagné : l’équipe Global Commercial Incident Response (réponse aux incidents touchant des clients commerciaux internationaux) de Booz Allen travaillera en étroite collaboration avec les équipes Under Attack Threat Advisory Solution Engineer (ingénieurs solutions spécialisés dans le conseil en cas de menace ou d’attaque en cours) pour atténuer les attaques. Le support proposé par cette équipe combinée commence dès le départ, en guidant tout d’abord le client victime d’attaque dans le processus d’intégration sur Cloudflare.

● Défenses proactives : lors de la période de 30 jours de réponse aux incidents pour le compte d’un client, le réseau Cloudflare analyse les schémas de trafic en continu et identifie les attaques potentielles, avant de s’interposer pour éviter les éventuelles perturbations. Pour protéger l’entreprise contre les attaques futures, l’équipe Cloudflare effectue une évaluation complète de la sécurité, afin d’identifier les solutions à implémenter pour mettre en place des défenses proactives à l’avenir.

● Reporting extensif sur les attaques, les mesures et les actions mises en œuvre : les clients reçoivent des rapports détaillés sur les vecteurs d’attaque, les stratégies d’atténuation et les performances générales du réseau afin de bénéficier d’informations précieuses pour le déploiement de leurs mesures correctives.