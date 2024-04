Wasabi Technologies présente Wasabi AiR™

avril 2024 par Marc Jacob

Wasabi Technologies dévoile Wasabi AiR ™, une solution de stockage multimédia compatible avec l’IA. Wasabi AiR combine le stockage d’objets à faible coût et à haute performance de Wasabi avec le tagging automatique avancé des métadonnées de l’IA et la transcription multilingue consultable speech-to-text.

Les fichiers vidéo uploadés sur Wasabi AiR sont immédiatement analysés et un index de métadonnées est créé seconde par seconde, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu’ils recherchent. Wasabi AiR réduit considérablement le coût de la création de métadonnées : avec Wasabi AiR, les clients ne paient que pour le stockage, il n’y a pas de frais supplémentaires pour l’utilisation de l’IA.

En janvier, Wasabi a annoncé l’acquisition de Curio AI, une plateforme d’IA conçue spécifiquement pour analyser et indexer des archives vidéo de grande taille. Désormais, les utilisateurs n’ont plus qu’à uploader leurs fichiers vidéo dans le système de stockage Wasabi AiR et l’IA se met automatiquement au travail pour générer un riche index de métadonnées seconde par seconde.

Wasabi AiR utilise la reconnaissance faciale, la synthèse vocale, la traduction multilingue, la reconnaissance du locuteur, la reconnaissance optique de texte, l’identification de logos et la reconnaissance de sons avec une précision inégalée. Les archives vidéo actuellement stockées sur bande peuvent être uploadées sur le stockage Wasabi AiR et le contenu anciennement "mort" peut devenir une nouvelle source de revenus et d’engagement de l’utilisateur. Wasabi AiR est notamment conçu pour les cas d’utilisation suivants :

• Post-production : Trouver et assembler rapidement et en temps réel des vidéos pour les journaux télévisés, les bandes d’images, le contenu des médias sociaux, etc. afin de permettre aux équipes de production de se concentrer sur la créativité sans être accaparées par la recherche de contenu.

• Sponsorship et ROI marketing : Trouver des logos pour l’attribution de parrainage et faciliter l’analyse du retour sur investissement.

• Géo-diversité : Adapter le contenu pour répondre spécifiquement aux exigences des publics géo-diversifiés

Une prévisibilité des prix et une précision des performances transformatrices

Les entreprises média sont soumises à des délais plus courts ainsi qu’à des marges bénéficiaires plus étroites, elles cherchent donc des moyens pour accélérer les flux de production tout en contrôlant les coûts. La tarification économique de Wasabi AiR, basée sur la capacité, offre aux utilisateurs la liberté de travailler avec leur contenu sans être pénalisés par des frais imprévisibles pour l’analyse de l’IA, la sortie ou les demandes d’API, à un prix jusqu’à 80 % inférieur à celui de la concurrence. Les fichiers sources et les métadonnées appartiennent exclusivement à chaque client – Wasabi n’utilise jamais les données propriétaires de ses clients pour former des modèles que d’autres peuvent utiliser. Les fichiers et les métadonnées sont sécurisés et protégés contre les ransomwares, les catastrophes et autres suppressions accidentelles grâce au stockage immuable de Wasabi et à l’authentification multi-utilisateurs unique.

« Le Liverpool Football Club gère un vaste contenu médiatique. Wasabi AiR utilise de manière transparente la technologie de reconnaissance de l’IA pour identifier, organiser et classer rapidement nos fichiers, ce qui réduit considérablement les efforts manuels » déclare Drew Crisp, SVP, Digital du Liverpool FC. « Cette efficacité accrue nous permet de localiser rapidement et précisément des contenus spécifiques dans nos archives, ce qui stimule notre créativité et notre innovation. Wasabi AiR va au-delà du simple stockage : c’est la clé qui nous permet d’exploiter tout le potentiel de notre contenu. »