Cloud repatriation et cloud hybride : un mariage de raison entre flexibilité, sécurité et maîtrise des coûts

mars 2024 par Jiliti

Dans le paysage informatique actuel, une évolution notable se profile : les entreprises, après avoir largement adopté le cloud public, amorcent un virage stratégique en revenant vers les infrastructures On-Premise et les solutions de cloud hybride. Ce phénomène, souvent désigné sous le terme de "cloud repatriation" (rapatriement vers le cloud), reflète une recherche d’équilibre entre flexibilité, sécurité et maîtrise des coûts. Cette tendance est corroborée par des études récentes, notamment celle de Citrix (Février 2024), qui indiquent qu’un quart des entreprises envisagent de rapatrier au moins la moitié de leurs charges de travail du cloud vers des solutions On-Premise.

Historiquement, le cloud public a été perçu comme une solution miracle pour répondre aux besoins informatiques des entreprises, promettant évolutivité, collaboration améliorée, et réduction des coûts. Cependant, l’expérience a révélé des défis inattendus, en particulier en termes de coûts imprévus, de performances fluctuantes et des préoccupations en matière de sécurité. Un exemple frappant est celui de Basecamp, qui, en se détournant du cloud, a projeté d’économiser 7 millions de dollars sur cinq ans, mettant en lumière les coûts exorbitants associés aux services cloud. Ce cas illustre une prise de conscience que les modèles entièrement basés sur le cloud public peuvent s’avérer financièrement et stratégiquement contraignants.

Les raisons invoquées pour ce rapatriement des charges de travail vers des solutions On-Premise sont révélatrices. Selon l’étude de Citrix, les principaux moteurs incluent des problèmes de sécurité imprévus (41%), des attentes élevées non satisfaites (29%), et l’incapacité à répondre ou à définir correctement les attentes internes (23%).

Face à ces constats, les stratégies de cloud hybride gagnent en popularité, offrant une combinaison optimale entre les modèles cloud public et privé, ainsi que les infrastructures On-Premise. Cette approche permet aux entreprises de bénéficier de la flexibilité et de l’innovation du cloud tout en maintenant un contrôle stratégique et une sécurité renforcée sur leurs données et leurs opérations critiques. Les infrastructures de cloud hybride offrent ainsi "le meilleur des deux mondes", facilitant une intégration transparente des systèmes et permettant d’innover sans compromettre l’agilité ou la flexibilité.

Dans ce contexte de diversification et de complexification croissante des infrastructures IT, une gestion efficace et agile devient primordiale, en particulier avec l’émergence de stratégies de "cloud repatriation". Au-delà de la simple migration des données vers des environnements sur site, cette transition nécessite un accompagnement spécialisé pour garantir une intégration maitrisée et une optimisation continue des infrastructures hybrides.

La maintenance, tels que le Third Party Maintenance (TPM), joue un rôle essentiel dans ce domaine. En offrant un service économique et flexible, elle permet aux entreprises de maximiser l’efficacité et la durabilité de leurs infrastructures. Au-delà de ses avantages économiques, ce service apporte également une expertise technique approfondie et la capacité à fournir un support personnalisé, ce qui en fait un partenaire indispensable pour naviguer dans le paysage IT en mutation.

En intégrant des services managés d’infrastructure hybride à cette démarche, les entreprises bénéficient d’un accompagnement complet, de la planification stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, en passant par la surveillance continue et l’optimisation proactive. Ainsi, en s’appuyant sur des partenaires spécialisés dans la gestion et l’optimisation des environnements hybrides, les entreprises peuvent aborder sereinement leur transition vers des infrastructures IT plus flexibles et résilientes.

Alors que le marché du cloud hybride atteindra 145 milliards de dollars d’ici 2026, il est de plus en plus évident que l’avenir de l’informatique d’entreprise repose sur une approche équilibrée et stratégique. En adoptant des modèles hybrides tout en s’appuyant sur les services de TPM (Third-Party Maintenance) de services managés, les entreprises peuvent réaliser une gestion IT optimisée qui conjugue innovation, contrôle et sécurité.