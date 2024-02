Check Point Software Technologies, grand gagnant de l’étude comparative de Miercom sur les pare-feux de nouvelle génération

février 2024 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. a révélé que sa plateforme Check Point Infinity avait obtenu un taux de blocage exceptionnel de 99,8 % concernant les malwares Zero+1 day, ainsi qu’un score de prévention du phishing de 100 % dans le rapport Next Generation Firewall (NGFW) Security Benchmark 2024 de Miercom. Le taux moyen de blocage des nouveaux malwares des quatre autres fournisseurs de sécurité était, quant à lui, de 69,2 %. Miercom, une société indépendante spécialisée dans les tests de sécurité et de réseaux, a soumis les cinq principaux pare-feux de l’industrie à une batterie de tests rigoureux pour évaluer leur capacité à prévenir les attaques de malwares et de phishing. L’objectif était de déterminer l’efficacité de chaque produit en termes de sécurité.

« D’après les résultats et les observations des tests concurrentiels comparatifs, on constate que la plateforme Check Point Infinity brille dans toutes les catégories de tests d’efficacité concernant la sécurité. Le pare-feu de nouvelle génération de Check Point se démarque en matière de prévention des menaces avancées et offre la meilleure protection contre les cyberattaques de dernière génération, comme les nouveaux malwares Zero+1 day. Les résultats de Check Point soulignent une performance exceptionnelle dans la neutralisation des attaques durant les premières 24 heures, qui représente la phase la plus risquée pour les entreprises », a déclaré Rob Smithers, PDG de Miercom.

M. Smithers souligne également que « la capacité avancée de blocage de Check Point, la meilleure du secteur, offre une protection efficace contre l’infiltration et la propagation de nouveaux malwares sur leurs réseaux, serveurs et terminaux. Cette approche permet aux entreprises de réaliser des économies significatives en termes de temps, d’argent, de réduction du stress et de préservation des ressources. Par conséquent, nous sommes fiers de décerner à Check Point la certification Miercom Certified Secure pour récompenser ses performances concurrentielles exceptionnelles et son excellent rapport qualité-prix. »

Les tests de Miercom ont notamment consisté à vérifier l’efficacité de l’antivirus, du système de prévention des intrusions (IPS), de l’anti-bots, du filtrage d’URL (URFL), du sandboxing, de l’apprentissage automatique et de la protection contre le phishing.

Le rapport fait état des points suivants :

• Un taux de prévention déterminant dans les premières 24 heures : Check Point a obtenu la meilleure note au test de groupe pour la prévention immédiate de tous les échantillons de malwares Zero+1 day.

• Le meilleur taux de blocage avec 99,8 % : pour la prévention des malwares de type Zero+1 Day (First to Block), Check Point arrive en tête avec un taux de blocage de 99,8 %, contre 48 % pour ses concurrents.

• Le taux de faux positifs le plus bas (0,13 %) : pendant les tests de détection de faux positifs de malwares, qui consistent identifier un contenu soi-disant malveillant, Check Point a terminé en tête du groupe et a obtenu le taux de détection de faux positifs le plus bas, et par conséquent le taux d’exactitude le plus élevé.

• Le meilleur taux de prévention du phishing de 100 % : lors des tests de prévention du phishing, Check Point a montré qu’il offrait la meilleure protection contre les URL de phishing grâce à l’AI Deep Learning et à des mesures de prévention des menaces à l’échelle mondiale. Les taux d’échec des concurrents atteignaient quant à eux 469 pour 1000 attaques de phishing.