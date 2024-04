Canonical annonce Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat

avril 2024 par Marc Jacob

Ubuntu 24.04 LTS s’appuie sur les avancées des trois dernières versions intermédiaires ainsi que sur les contributions des développeurs open source du monde entier pour garantir une plate-forme sécurisée, optimisée et tournée vers l’avenir.

Outils d’ingénierie des performances préactivés et préchargés

Canonical s’engage à augmenter la qualité et de la performance dans l’ensemble de l’écosystème Ubuntu. Ubuntu 24.04 LTS propose le dernier noyau Linux 6.8 avec des performances syscall améliorées, un support KVM imbriqué sur ppc64el, et l’accès au nouveau système de fichiers bcachefs. En plus des améliorations en amont, Ubuntu 24.04 LTS a fusionné les fonctionnalités du noyau à faible latence dans le noyau par défaut, réduisant ainsi les délais d’ordonnancement des tâches du noyau.

Ubuntu 24.04 LTS active également les frame pointers par défaut sur toutes les architectures 64 bits afin que les ingénieurs aient un accès immédiat à des flam graphs précis et complets lorsqu’ils profilent leurs systèmes à des fins de dépannage et d’optimisation.

"Les frame pointers permettent un profilage plus complet du CPU et du hors CPU. Les gains de performance qu’ils peuvent apporter dépassent de loin la perte de performance comparativement minime. L’activation par défaut des frame pointers par Ubuntu sera une énorme victoire pour l’ingénierie des performances et l’expérience des développeurs par défaut", a déclaré Brendan Gregg, Computer Performance Expert et membre du conseil d’administration d’Intel.

Le traçage avec bpftrace est maintenant standard dans Ubuntu 24.04 LTS, aux côtés des outils de profilage préexistants pour fournir aux ingénieurs de fiabilité des sites un accès immédiat aux ressources essentielles.

Les accélérateurs de charge de travail intégrés apportent des améliorations supplémentaires en termes de performances. Canonical et Intel ont travaillé ensemble pour intégrer la technologie Intel® QuickAssist (Intel® QAT) pour la première fois dans une LTS. Intel QAT permet aux utilisateurs d’accélérer le chiffrement et la compression afin de réduire l’utilisation du processeur et d’améliorer les performances des applications de réseau et de stockage sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération et plus récents.

Productivité accrue des développeurs grâce aux chaînes d’outils LTS

Ubuntu 24.04 LTS inclut Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3 et Go 1.22, avec un focus sur l’expérience développeurs pour .NET, Java et Rust.

Avec l’introduction de .NET 8, Ubuntu confirme son soutien à la communauté .NET. NET 8 sera entièrement pris en charge sur Ubuntu 24.04 LTS et 22.04 LTS pendant toute la durée de vie des deux versions, ce qui permettra aux développeurs de mettre à jour leurs applications vers les versions .NET les plus récentes avant de mettre à jour leur version d’Ubuntu. Cette prise en charge de .NET a également été étendue à la plateforme IBM System Z.

Pour les développeurs Java, OpenJDK 21 est la version par défaut d’Ubuntu 24.04 LTS, tout en maintenant le support des versions 17, 11 et 8. OpenJDK 17 et 21 sont également certifiés TCK, ce qui signifie qu’ils adhèrent aux normes Java et garantissent l’interopérabilité avec d’autres plateformes Java. Un paquet spécial OpenJDK 11 conforme à la norme FIPS-a est également disponible pour les utilisateurs d’Ubuntu Pro.

Ubuntu 24.04 LTS est livré avec Rust 1.75 et une chaîne d’outils Rust simplifiée pour supporter l’utilisation croissante de Rust dans les paquets Ubuntu clés, comme le noyau et Firefox. Cela permettra aux futures versions de Rust d’être livrées aux développeurs sur 24.04 LTS dans les années à venir.

Nouveaux outils de gestion pour Ubuntu Desktop et WSL

Pour la première fois dans un LTS, Ubuntu Desktop utilise maintenant la même technologie d’installation qu’Ubuntu Server. Cela signifie que les administrateurs peuvent maintenant utiliser des outils de personnalisation d’image comme autoinstall et cloud-init pour créer des expériences personnalisées pour leurs développeurs. L’interface a également fait peau neuve, avec un design moderne construit en Flutter.

Pour ceux qui gèrent des environnements mixtes Windows et Ubuntu, le client Active Directory Group Active Directory Group Policy disponible via Ubuntu Pro prend désormais en charge la configuration du proxy d’entreprise, la gestion des privilèges et l’exécution de scripts à distance.

Canonical continue d’investir dans Ubuntu on Windows Subsystem for Linux (WSL) en tant que plateforme clé pour les développeurs et les data scientists. À partir d’Ubuntu 24.04 LTS, Ubuntu sur WSL prend désormais en charge le cloud-init pour permettre la personnalisation et la standardisation de l’image à travers les domaines de développement.

L’informatique confidentielle dans le cloud et les data centers privés

L’informatique confidentielle sécurise les données en cours d’exécution contre les vulnérabilités du logiciel du système privilégié de l’hôte, y compris l’hyperviseur. Elle protège également les données contre les accès non autorisés des administrateurs d’infrastructure.

Aujourd’hui, Ubuntu offre le portefeuille le plus complet de machines virtuelles confidentielles, disponibles sur Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services. Ubuntu est également la première et la seule distribution Linux à prendre en charge les GPU confidentiels sur le cloud public, en commençant par un aperçu sur Microsoft Azure. S’appuyant sur l’innovation silicium des GPU NVIDIA H100 Tensor Core et des processeurs AMD 4th Gen EPYC avec SEV-SNP, les VM confidentielles Ubuntu sont idéales pour effectuer des tâches d’entraînement et d’inférence de l’IA sur des données sensibles. Ubuntu prend également en charge l’informatique confidentielle dans les data centers privés.

Grâce à une collaboration stratégique entre Intel et Canonical, Ubuntu prend désormais en charge de manière transparente les extensions Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) tant du côté hôte que du côté invité, à partir d’une version d’Ubuntu 23.10 optimisée pour Intel. Sans qu’aucun changement ne soit nécessaire au niveau de la couche applicative, l’isolation des VM avec Intel TDX simplifie grandement le portage et la migration des charges de travail existantes vers un environnement informatique confidentiel.

12 ans de support avec le nouvel add-on Ubuntu Pro

Ubuntu 24.04 LTS bénéficie d’un engagement de 12 ans pour la maintenance et le support de la sécurité. Comme pour les autres versions bénéficiant d’un support à long terme, Noble Numbat bénéficiera de cinq ans de maintenance de sécurité gratuite. Ubuntu Pro étend cet engagement à 10 ans sur les dépôts principal et universel. Les abonnés à Ubuntu Pro peuvent acheter deux années supplémentaires avec le module complémentaire Legacy Support.

L’engagement de 12 ans s’applique également aux versions antérieures d’Ubuntu, à commencer par la version 14.04 LTS. L’extension LTS présente des avantages pour les particuliers et les organisations qui souhaitent bénéficier d’une plus grande stabilité tout en s’appuyant sur le large éventail de bibliothèques de logiciels libres d’Ubuntu.