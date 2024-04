IBM annonce de nouvelles fonctionnalités de stockage

avril 2024 par Marc Jacob

IBM annonce de nouvelles fonctionnalités de stockage qui offrent aux clients choix et contrôle dans leur datacenter afin de maximiser les performances. Une nouvelle option de gestion du cycle de vie informatique appelée IBM Storage Assurance permet d’accéder aux innovations matérielles et logicielles d’IBM FlashSystem pour aider à protéger les investissements des clients dès le premier jour. IBM Storage Assurance prend en charge le nouveau IBM FlashSystem 5300 également annoncé aujourd’hui, ainsi que les FlashSystem 7300 et FlashSystem 9500.

Selon une étude récente de TechTarget’s Enterprise Strategy Group, 48 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs dépenses informatiques en 2024. Dans le même temps, IBM constate que les entreprises cherchent à optimiser leurs dépenses sans sacrifier les performances. Le programme IBM Storage Assurance, qui complète les modèles de consommation existants comme IBM Storage as a Service et IBM Storage Utility, permet de simplifier l’expérience de possession d’un système de stockage, dans l’espoir de prolonger la durée de vie des investissements des clients dans ce domaine.

Transformer la propriété du stockage

Le modèle Storage Assurance d’IBM propose une approche moderne de la gestion du cycle de vie des technologies de l’information, avec un abonnement qui prévoit des mises à niveau régulières du matériel et des logiciels, ainsi qu’une assistance Expert Care de niveau premium, afin de maintenir l’infrastructure de stockage à jour, tout en cherchant à remédier aux temps d’arrêt, aux migrations perturbatrices et aux achats récurrents. Le nouveau programme est conçu pour minimiser les obstacles à l’approvisionnement et les défis traditionnels de la gestion du cycle de vie du stockage. Les principaux avantages pour les propriétaires d’IBM FlashSystem 5300, 7300 et 9500 sont les suivants :

• Tirer parti des mises à jour de l’ensemble du système avec des mises à jour complètes des disques, des contrôleurs, des logiciels, etc.

• Planifier les besoins de stockage dès le premier jour avec un portefeuille FlashSystem 100 % NVMe de pointe, conçu pour les applications les plus performantes et les plus gourmandes en données des entreprises d’aujourd’hui.

• Protéger l’entreprise, les applications et les données grâce à l’architecture de stockage informatique brevetée d’IBM, dotée d’une détection des cybermenaces accélérée par le matériel et augmentée par l’IA.

• Protéger les achats de stockage grâce à un abonnement qui inclut des mises à niveau matérielles et logicielles basées sur les performances et le cycle de vie, sur des durées fixes et transparentes de 4 ou 8 ans[1].

• Accéder aux dernières innovations IBM FlashSystem en matière de matériel et de logiciel avec une technologie conçue pour des migrations sans interruption.

• Bénéficier d’une flexibilité contractuelle avec la possibilité de recevoir un crédit de reprise pour les mises à niveau hors cycle.

• Accéder au programme d’assistance Expert Care d’IBM de niveau premium, qui est inclus dans IBM Storage Assurance.

Ce nouveau programme est conçu pour aider les clients à rester à la pointe des avancées technologiques dans le domaine du stockage IBM FlashSystem en leur offrant une solution de mise à jour pour répondre aux exigences en matière de fin de support, de plafonds de capacité et de systèmes d’exploitation.

Pour simplifier davantage la gestion du stockage, optimiser les performances des applications et promouvoir des opérations sans interruption, IBM annonce également des améliorations de la technologie IBM Flash Grid et de la haute disponibilité basée sur des règles (Policy Based High Availability). IBM Flash Grid permet aux clients de gérer les systèmes de stockage comme un environnement hautement disponible et évolutif de manière indépendante, à partir d’une seule interface, avec la possibilité de déplacer les applications entre les dispositifs FlashSystem. Les principaux avantages sont les suivants :

• Gestion simplifiée : les clients peuvent regrouper les dispositifs IBM FlashSystem et les gérer comme une grille de stockage unique et évolutive, conçue pour la haute disponibilité, la réplication et les migrations de données d’application sans interruption.

• Automatisation et simulation AIOps : les clients peuvent utiliser l’IA de simulation de comportement d’applications pour déterminer le meilleur emplacement pour les applications sur IBM Flash Grid.

En outre, IBM annonce la réplication et la haute disponibilité basées sur des règles FlashSystem qui sont conçues pour fournir des solutions faciles à utiliser et très performantes pour la reprise après sinistre en permettant au système de déployer et de gérer automatiquement la réplication entre deux systèmes avec un impact minimal sur la performance, un débit plus élevé et un temps de latence plus faible. Au cours du second semestre 2024, IBM a l’intention d’améliorer encore ces fonctionnalités pour prendre en charge le stockage hautement disponible avec réplication sur un troisième système, ce qui simplifiera les tâches associées à la configuration, à la gestion et à la surveillance de la réplication.

IBM FlashSystem renforce la résilience des données grâce aux capacités de détection des cybermenaces du module IBM FlashCore 4, récemment annoncé. Toutes ces fonctionnalités seront disponibles pour le nouveau IBM FlashSystem 5300 également dévoilé aujourd’hui.

Le programme Storage Assurance d’IBM et le FlashSystem 5300 d’IBM sont désormais disponibles. IBM Storage Assurance prend en charge le nouveau FlashSystem 5300, ainsi que les FlashSystem 7300 et FlashSystem 9500.