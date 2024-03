Barracuda renforce son programme Channel

mars 2024 par Marc Jacob

Barracuda Networks annonce de nouvelles mesures permettant au Barracuda Partner Success Program d’augmenter la rentabilité et les profits de ses partenaires et le développement de son service d’assistance technique dédié aux partenaires Channel et les distributeurs.

Parmi les investissements au sein du Barracuda Partner Success Program, on compte notamment :

• L’optimisation des modèles de rémunération des partenaires au niveau mondial. Cela se traduit par la mise en place de nouveaux bonus et remises pour les partenaires top-tier et le développement de nouvelles offres, permettant ainsi d’ouvrir le champ des opportunités et de stimuler leur chiffre d’affaires.

• Le renforcement et le soutien de la distribution. En plaçant les partenaires dans une meilleure position pour recruter de nouveaux clients et pour sécuriser leurs activités, les nouveaux modèles de rémunération ont pour objectif de soutenir la croissance commerciale de ces acteurs sur le long terme.

• La valorisation des ventes et le développement de l’assistance technique dédiée aux partenaires. Avec la possibilité d’accéder à quatre nouveaux cursus de certification et bénéficier des nouvelles ressources dédiées à l’assistance technique. Cela inclut notamment la possibilité pour les partenaires de créer plus facilement des liens personnalisés et traçables vers Barracuda Email Threat Scanner et d’accéder à des rapports d’analyses concernant leurs clients.

Que ce soit pour Barracuda ou ses partenaires, ces investissements sont guidés par la croissance et leurs succès

Le Barracuda Partner Success Program a été lancé en décembre 2023 dans le but d’assurer la croissance des partenaires dans le monde entier, et ce grâce à deux éléments fondamentaux : un modèle de réciprocité du succès et la réactivité des partenaires. Un des éléments différenciant de ce programme réside dans le soutien de Barracuda aux partenaires revendeurs à travers différents canaux – revente, MSP et marketplaces – leur offrant ainsi des avantages et des ressources basés sur leur participation aux ventes totales.

Grâce à tous les investissements qui visent à assurer la réussite de ses partenaires, Barracuda a enregistré une croissance de 14 % des revenus annuels récurrents (RAR) pour les solutions SaaS et de 17 % pour les activités MSP. Par ailleurs, le nombre de partenaires hybrides a également augmenté.

Les partenaires qui participent au Barracuda Partner Success Program bénéficient d’un parcours jalonné d’étapes (Premier, Preferred et Authorized) permettant de gravir les échelons du succès.