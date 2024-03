TD SYNNEX France étend son accord de distribution avec NVIDIA

mars 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX France renforce sa position de distributeur à valeur ajoutée en complétant son portefeuille de solutions IA de NVIDIA avec :

– NVIDIA DGX : solutions d’infrastructures standardisées conçues pour les entreprises qui souhaitent accélérer l’adoption des technologies axées sur l’IA.

– Un catalogue de cartes GPU Datacenter : processeurs conçus pour des calculs complexes à haute vitesse et des tâches de calculs généralistes.

Sont déjà distribués en France :

– NVIDIA AI Enterprise : suite logicielle complète d’Intelligence Artificielle et d’analyse de données, native pour le Cloud, optimisée, certifiée et supportée par NVIDIA, pour une exécution sur les systèmes NVIDIA certifiés™.

– NVIDIA Omniverse™ : plateforme ouverte et extensible spécialement conçue pour la collaboration virtuelle et les simulations en temps réel à haute précision physique, qui permet aux utilisateurs de connecter des outils majeurs de conception 3D, des ressources et des personnes dans un espace virtuel partagé.

– NVIDIA Network : anciennement Mellanox, est une gamme complète de solutions pour accélérer, optimiser et rendre plus efficace la communication et le traitement des données dans divers environnements, allant des serveurs individuels aux datacenter de grande échelle. Ces technologies sont essentielles pour des applications demandant une grande bande passante et une faible latence, comme l’IA, le machine Learning, le big data.