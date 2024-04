AMA s’associe à Open Bee pour sécuriser et archiver les données à valeur juridique de XpertEye

avril 2024 par Marc Jacob

Open Bee offre un moyen sécurisé et juridiquement valable de partager et d’archiver le contenu généré par XE aR+, y compris les images, les enregistrements vidéo et audio, en ajoutant une empreinte numérique immuable à chaque fichier pour garantir l’intégrité, la sécurité et l’authenticité des données. Cette approche protège les organisations en cas de litige et assure la conformité aux normes telles que NF Z42-026, en évitant les copies multiples et en conservant une copie originale numérisée unique et fiable.

Gestion des documents électroniques

Un autre élément clé de ce partenariat est la possibilité de classer et stocker automatiquement en toute sécurité les données XpertEye dans le système de gestion numérique (GED) d’Open Bee ou de les stocker dans un coffre-fort dédié. Tous les fichiers seront classés de façon homogène dans l’entreprise. Cela permet une recherche simple et rapide des fichiers afin de les partager en tout sécurité sans pour autant altérer leur intégrité.

Le partenariat entre AMA et Open Bee couvre de multiples applications, améliorant significativement la sécurité et l’intégrité des données dans des secteurs tels que les audits et la conformité, les inspections et le contrôle de la qualité, l’assistance et le service client, ainsi que les procédures juridiques et administratives.

Par exemple, dans le contexte de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la certification du scellage des conteneurs peut désormais être enregistrée et vérifiée en toute sécurité, ce qui garantit le maintien de l’intégrité des marchandises du point A au point B. De même, dans le domaine des services et de la maintenance, cette nouvelle fonctionnalité permet un enregistrement transparent et vérifiable de toutes les activités de maintenance effectuées, assurant ainsi que toutes les exigences en matière de service répondent aux normes requises. Le partenariat entre AMA et Open Bee améliore non seulement les services aux clients, mais fournit également des preuves numériques certifiées à des fins juridiques et administratives, ajoutant confiance et efficacité à ces processus critiques.