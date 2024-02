AddixGroup et ARS créent une coentreprise spécialiste en cybersécurité et infrastructure Cloud

février 2024 par Marc Jacob

Les deux ESN basées en PACA s’associent à 50/50 pour proposer aux PME et ETI des services de cybersécurité, de migration vers ou depuis le Cloud et d’hébergement Cloud infogéré.

La nouvelle structure, baptisée AddixCloud, va notamment créer un centre des opérations de sécurité (SOC) externalisé, destiné aux entreprises qui ne disposent pas de compétences en interne pour surveiller les incidents de sécurité et les corriger.

AddixCloud va s’appuyer sur les 90 collaborateurs des deux entreprises pour démarrer son activité. L’entreprise prévoit de recruter une quinzaine de collaborateurs en 2024.

AddixCloud : une coentreprise créée par deux ESN implantées en région PACA

Créée en 2011 à Aix-en-Provence et présente à Sophia Antipolis et Paris, AddixGroup s’est développée en proposant des services de conseil et développement applicatif. En 2022, l’entreprise avait complété son portefeuille de solutions à destination des PME et ETI avec des offres de maintien en conditions opérationnelles des infrastructures informatiques et de valorisation des données. La société compte un effectif de 70 collaborateurs.

De son côté, ARS (Administration Réseaux et Systèmes), dont le siège social est basé à Bouc-Bel-Air, propose aux PME depuis 2005 des services en infogérance d’infrastructures informatiques, en sécurité informatique, ou encore d’hébergement Cloud infogéré (OVHcloud ou Cloud ARS). ARS a déployé des datacenters propriétaires en France et développé une forte expertise autour de la virtualisation. La société compte une vingtaine de collaborateurs.

Les deux ESN ont choisi de créer une coentreprise à 50/50, baptisée AddixCloud, dirigée conjointement par Frédéric Ferlita (AddixGroup) et Jérôme Cournut (ARS), basée à Aix-en-Provence.

Focus sur la cybersécurité

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), les TPE, PME et ETI sont les cibles les plus faciles pour les pirates et ont été particulièrement visées en 2022 par les cyberattaques (40 % des attaques par rançongiciel). Seul un tiers des petites et moyennes entreprises est considéré comme correctement protégé contre les cybermenaces.

AddixCloud va donc lancer plusieurs offres pour les aider à mieux se prémunir contre les attaques, et notamment :

– Un centre des opérations de sécurité (SOC) externalisé regroupant une plateforme technologique ainsi qu’une équipe d’experts en sécurité informatique qui sera chargée de surveiller, analyser et protéger en 24/7 les systèmes d’information des PME et ETI contre les cybermenaces.

« La cybersécurité est un enjeu majeur pour les petites et moyennes entreprises. Avec ce SOC externalisé, le premier à notre connaissance en PACA, nous avons l’ambition d’apporter aux PME et ETI, notamment régionales, une solution clé en main de supervision et de gestion de la sécurité de leurs systèmes d’information à distance, qui soit justement dimensionnée à leurs besoins réels », commente Jérôme Cournut, président d’ARS.

– Un accompagnement pour être en conformité avec la directive NIS 2, qui est entrée en vigueur le 27 juin 2022 et doit être transposée au plus tard le 18 octobre 2024, notamment en matière de gestion des identités et d’authentification forte.

Pour mener à bien ces missions, AddixCloud va recruter une quinzaine d’experts en