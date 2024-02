CrowdStrike et AWS sélectionnent 22 startups pour leur accélérateur de cybersécurité

février 2024 par Marc Jacob

Cet accélérateur, créé conjointement par Amazon Web Services et CrowdStrike, vise à soutenir les startups innovantes du secteur de la cybersécurité basées dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

22 startups ont été retenues. Elles bénéficieront pendant 10

semaines d’un mentorat personnalisé, de l’expertise technique d’AWS et

de CrowdStrike, et d’opportunités uniques de partenariats.

Deux startups françaises font partie de la promotion 2024 et

bénéficieront pendant le programme d’un accompagnement sur mesure :

* Mindflow développe une plateforme d’automatisation pilotée par

l’IA, permettant d’automatiser les tâches répétitives des équipes

de sécurité.

* Elba Security propose une plateforme de sécurité des employés,

intégrant sensibilisation, simulations d’hameçonnage, monitoring de

la protection des données et revue des accès.

Pour Kellen O’Connor, EMEA Managing Director for Startups at AWS :

_"Grâce à cet accélérateur qui leur donne accès aux dernières

innovations en intelligence artificielle, à des experts en

cybersécurité, à des ressources techniques de pointe et à

l’infrastructure fiable d’AWS, ces startups disposeront de tous les

atouts pour se développer rapidement tout en stimulant l’innovation

dans le domaine de la cybersécurité."_