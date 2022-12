Wasabi Technologies complète son tour de table en série D avec un nouveau financement de 15 millions de dollars, mené par Azura, SIS Cloud Global Tech Fund 8 et Prosperity7 Ventures

décembre 2022 par Marc Jacob

Wasabi Technologies annonce avoir complété son tour de table en série D de 15 millions de dollars supplémentaires en nouveaux capitaux propres. Cette opération a été dirigée par Azura, SIS Cloud Global Tech Fund 8, et les investisseurs existants parmi lesquels Prosperity7 Ventures. Après une levée de fonds de 125 millions de dollars en septembre dernier, ce financement supplémentaire porte la série D de Wasabi à 140 millions de dollars. Grâce à sa facilité de dette existante, la société a désormais levé plus de 500 millions de dollars et a récemment atteint la valorisation de 1,1 milliard de dollars.

Wasabi offre une solution de stockage de données dans le cloud à la fois rapide, abordable et hautement disponible pour les entreprises du monde entier. Les offres de Wasabi sont proposées à 1/5e du coût des hyperscalers ou du stockage sur site, sans appliquer de frais pour la sortie de données ou les demandes d’API et sans hiérarchisation complexe. Récemment, l’entreprise a lancé Cloud Sync Manager, qui permet aux clients de migrer leurs données depuis des fournisseurs hyperscale vers Wasabi pour quelques centimes d’euros. Ces économies sur le stockage cloud sont essentielles pour les organisations qui cherchent à stabiliser leurs dépenses mensuelles et à résister aux incertitudes économiques auxquelles le monde est actuellement confronté.

Plus de 40 000 clients, dont les Boston Red Sox et le Liverpool Football Club, font aujourd’hui confiance à Wasabi. L’entreprise compte plus de 250 collaborateurs à travers le monde et dispose de 13 régions de stockage en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Son écosystème de 14 000 partenaires compte la plupart des grandes entreprises internationales spécialisées dans la sauvegarde, la reprise après sinistre et la surveillance. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est multiplié par 2 chaque année, ce qui a conduit Deloitte à classer Wasabi dans sa liste Fast500 des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.