Trend Micro à la première place du classement ‘Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix’

décembre 2022 par Marc Jacob

Canalys a évalué les performances de Trend Micro dans quatre domaines clés :

• Engagement auprès des partenaires Channel (87 %),

• Facilité à conclure des affaires (85,9 %),

• Qualité de gestion des comptes fournis (85,1 %),

• Valeur des portails et des outils (84 %).

Le rapport Canalys note que « Trend Micro a fait preuve d’un leadership constant dans la gestion de son écosystème Channel » avec des services SaaS, cloud et managés permettant aux partenaires « de répondre à l’évolution des besoins des clients et de capitaliser sur les opportunités de croissance ».

Le rapport Channel Leadership Matrix établit un classement des meilleurs fabricants de matériels IT et éditeurs en fonction de la qualité de leur stratégie de distribution au sein de la zone EMEA. Il est réalisé sur la base d’une évaluation de fournisseurs menée par le cabinet d’études et de notes attribuées par des revendeurs informatiques de ladite zone.La position de ‘Champion’ de Trend Micro dans le classement reflète un dynamisme continu sur l’année (du 2ètrimestre 2021 au 2è trimestre 2022) :

• 88 % du chiffre d’affaires est réalisé par le Channel, contre 86% l’année dernière,

• 58 % des partenaires vendent les offres en mode SaaS, contre 52 % l’année dernière,

• + 17 % de partenaires MSP, soit plus de 8 500 partenaires,

Ainsi que sur le premier semestre 2022 :

• + 295 % des AWS CPPO[1],

• + 300 Well-Architected Framework Reviews (WAFR) réalisés par des partenaires,

• + 29 000 partenaires inscrits aux formations Trend Micro Cloud One et Vision One,

• 22 000 kits de support à la vente et au marketing téléchargés par les partenaires sur le portail partenaires de Trend Micro.

[1] Consulting Partner Private Offers