VMware améliore Tanzu

décembre 2022 par Marc Jacob

Selon une enquête menée par VMware, seules 20 % des entreprises interrogées ont atteint le seuil critique où les bénéfices stratégiques du multi-Cloud dépassent les inconvénients comme la hausse incessante des coûts et les vulnérabilités en matière de cybersécurité. En d’autres termes, quatre entreprises sur cinq ne s’identifient pas comme « Cloud smart ». La plupart d’entre elles souffrent des conséquences d’un déploiement « chaotique » du Cloud.

Fort de ce constat, VMware s’est donné pour mission de les aider à adopter une approche plus rationnelle :

• Déployer le Cloud adapté pour chaque application, et investir dans une expérience développeur unifiée ;

• Exécuter des applications dans une infrastructure cohérente offrant les niveaux adéquats de résilience, de sécurité et de rentabilité ;

• Simplifier la vie des individus utilisant une multitude d’applications (ex. : hébergées dans un data center traditionnel, Clouds natives, ou disponibles en mode SaaS)

Les entreprises qui entament cette transformation doivent relever certains défis :

• La pénurie de compétences reste d’actualité, pas seulement parmi les développeurs, mais aussi parmi les experts du Cloud, les ingénieurs en fiabilité de site, et les gestionnaires de plateformes ;

• La complexité des applications d’entreprisei complique leur modernisation :

• La fragmentation actuelle crée une expérience développeur sans homogénéité ni modèle de sécurité.

VMware Tanzu ne se limite pas à Kubernetes, et offre une plateforme complète pour les applications de nouvelle génération. Ainsi, les développeurs peuvent se concentrer sur leurs missions principales, sans se préoccuper des clusters nécessaires à leur déploiement. VMware Tanzu Application Platform leur permet de gagner en productivité et simplifie la mise en œuvre de l’approche DevSecOps. Ce point est crucial pour les responsables informatiques qui placent l’expérience développeur comme une priorité absolue.

Les équipes de développement et de production IT doivent se rapprocher et définir une approche commune pour produire des résultats concrets et éviter toute friction. VMware Tanzu for Kubernetes Operations aide à rationaliser et à sécuriser les déploiements Kubernetes à l’échelle et à travers différents Clouds, créant ainsi une véritable symbiose entre équipes de développement et de production.

Cette synergie est indispensable pour déployer des plateformes dédiées aux applications modernes, permettant aux entreprises d’optimiser leur compétitivité. La tendance actuelle va dans ce sens et les équipes prennent en compte leurs responsabilités respectives en amont au sein du cycle de développement. Les mentalités changent et les clivages s’effacent. Bon nombre de services deviennent désormais davantage collaboratif. Ce cercle vertueux est voué à se renforcer pour relever des défis de taille dans le contexte actuel.