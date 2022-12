CrowdStrike enrichit sa plateforme CrowdStrike Falcon d’un nouveau module de gestion de la surface d’attaque externe

décembre 2022 par Marc Jacob

CrowdStrike renforce sa plateforme CrowdStrike Falcon pour fournir aux entreprises la technologie de gestion de la surface d’attaque externe (EASM) la plus complète du secteur. Le module autonome CrowdStrike Falcon Surface comprend les fonctionnalités de Reposify - récemment acquis par CrowdStrike - et permet aux entreprises d’améliorer leurs renseignements sur les adversaires et découvrir en temps réel les failles exposées sur Internet.

Repenser la gestion de la surface d’attaque externe

Les solutions de sécurité traditionnelles sont conçues pour fournir aux organisations une vue du risque sur les surfaces d’attaque internes, ce qui laisse des angles morts critiques pour les surfaces d’attaque externes. Selon une étude d’Enterprise Strategy Group (ESG), seulement 9 % des organisations surveillent 100 % de leur surface d’attaque. CrowdStrike Falcon Surface redéfinit la catégorie EASM et permet aux entreprises de visualiser leur surface d’attaque externe du point de vue de l’adversaire, grâce aux données sur les menaces recueillies par l’équipe de Threat Intel de CrowdStrike. CrowdStrike Falcon Surface utilise un moteur propriétaire en temps réel 24/7 pour scanner l’ensemble d’Internet afin d’identifier les zones à risque des actifs connus et inconnus, en se basant uniquement sur les adresses de domaine, pour fournir des données d’une précision inégalée avec des techniques d’attribution avancées et des étapes de remédiation explicites.

CrowdStrike Falcon Surface permet aux entreprises de :

● Découvrir la surface d’attaque externe : les entreprises bénéficient d’une visibilité continue sur les actifs exposés et sur leur posture de sécurité. Elles peuvent ainsi rester à l’affût de tout changement grâce à un inventaire des actifs constamment actualisé.

● Bénéficier d’aperçus adaptés à leurs besoins : les entreprises sont informées des expositions et des problèmes de sécurité. Ceux-ci sont signalés et classés par ordre de priorité. Des alertes personnalisables sont envoyées directement par mail ou via le moyen choisi par l’entreprise.

● Examiner et résoudre les problèmes : les organisations peuvent générer un plan d’action avec l’optimiseur de CrowdStrike Falcon Surface, qui suggère automatiquement des étapes de remédiation pour minimiser rapidement les risques qui ont le plus grand impact sur leur posture de sécurité.

L’EASM au service de la plate-forme CrowdStrike Falcon

CrowdStrike intègre la technologie EASM à l’ensemble de la plateforme CrowdStrike Falcon, à commencer par sa suite de solutions de renseignement sur les menaces, leader sur le marché, et sa suite de solutions de sécurité et d’opérations informatiques hors pair. Cela permettra aux entreprises de :

● Bénéficier d’une visibilité élargie sur l’activité des adversaires externes avec CrowdStrike Falcon Intelligence Recon. Les entreprises gardent une longueur d’avance sur les attaquants en surveillant l’activité criminelle sur l’open web, le dark web et le deep web grâce au module de protection contre les risques numériques de CrowdStrike. Cela permet de mettre en corrélation les outils et les techniques exploités par les attaquants avec les données de la surface d’attaque externe pour renforcer de manière proactive les actifs à risque et exposés.

● Réduire les risques avec CrowdStrike Falcon Discover et CrowdStrike Falcon Spotlight. Les entreprises bénéficient d’une vue à 360° de la surface d’attaque et des expositions internes et externes grâce à des intégrations à travers les modules d’hygiène informatique et de gestion des vulnérabilités de CrowdStrike.

CrowdStrike Falcon Surface et son intégration avec CrowdStrike Falcon Intelligence Recon sont d’ores et déjà disponibles. Les intégrations avec CrowdStrike Falcon Spotlight et CrowdStrike Falcon Discover seront disponibles au second semestre 2023.