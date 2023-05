Turla : Commentaire Mandiant

mai 2023 par John Hultquist, responsable de Mandiant Intelligence Analysis chez Google Cloud

« Turla est un acteur russe du cyber-espionnage et l’un des plus anciens groupes d’intrusion que nous suivons, existant sous une forme ou une autre dès les années 1990, lorsque Kevin Mandia répondait à leurs intrusions dans le gouvernement et l’industrie de la défense.

Ils se concentrent sur les cibles classiques de l’espionnage - le gouvernement, l’armée et le secteur de la défense - et leur activité se caractérise par un assaut silencieux et fiable de ces cibles, qui attire rarement l’attention sur eux. Les activités de Turla ont parfois été révélées lors d’incidents majeurs, comme l’incident Agent.BTZ au début des années 2000 et l’activité Moonlight Maze dans les années 90, mais ces événements sont compensés par une large gamme d’activités qui passent inaperçues.

Turla se concentre fortement sur la sécurité opérationnelle et la furtivité et, à cette fin, elle n’a cessé d’innover. Turla a accédé à des cibles par le biais d’intrusions criminelles et s’est même greffée sur les efforts d’intrusion des acteurs étatiques iraniens. » - John Hultquist, responsable de Mandiant Intelligence Analysis chez Google Cloud.