TELEHOUSE

mars 2025 par Marc Jacob

NOMBRE DE DATA CENTERS : 3

TH2 Paris Voltaire : 7000 m2

TH3 Paris Magny : 66000 m2

TH3 Paris Magny 2 : 12000 m2

Nombre de BAIES :

TH1 280

TH2 1500

TH3 1350

PUISSANCE MAXI (par BAIE) en kW HQ IT disponible :

N/A

TH3 Paris Magny 2 : 18MW

Le nouveau data center sur le campus Telehouse 3 Paris Magny est un édifice en acier et béton composé de 5 bâtiments offrant une sécurité, une puissance électrique, un refroidissement et un support technique d’exception, capable d’assurer efficacement la continuité de votre service.

Le datacenter TH3, dernière génération, vous propose des espaces d’hébergement informatique

dédiés et mutualisés. Le site est connecté à deux sous-stations EDF distinctes d’une capacité totale de 18 MW.

Espaces techniques d’hébergement

TH3 Paris Magny

• Salle client dédiée « sur mesure » DFM

• Emplacement SFM en espace partagé

(baie 52U- ½ baie 23U- ¼ baie 10U)

• Puissance moyenne par rack : 12kVA

(densité plus importante possible sur étude).

• Charge plancher permanente : 1,5 T/m²

• Hauteur de faux plancher : 80cm

• Hauteur sous plafond : 3,6 m

Alimentation électrique

TH3 Paris Magny

• Bâtiments P1-P2-P5 :

2 x alimentation Enedis de 18 MW arrivant sur 2 sous stations distinctes

• Bâtiments P3-P4 :

2 x alimentation Enedis de 18 MW arrivant sur

2 sous stations distinctes

• Générateurs : 3 générateurs avec 72 heures d’autonomie

• Back-up en basse tension avec 1 GE par voie d’alimentation et possibilité d’en connecter 1 de secours

• Citernes : 2 citernes de 100m3

• Onduleur : configuration en N+C avec 10 min d’autonomie à puissance IT maximale et fin de vie.

REFROIDISSEMENT :

TH2 Paris Voltaire : Production : 8 groupes frigorifiques CARRIER « à vis ». Total 7500 Kw, configuration N+1

Armoire de climatisation : 70 armoires de climatisation, type Aircé puissance 70Kw, configuration de N+1 à N+N

Température et humidité / Indicateurs : 22°C +2/-1°C - 50 %rh /-10 %

Détection de fuite d’eau : Système numérique de détection et de localisation des fuites d’eau

TH3 Paris Magny : Production : 8 groupes frigorifiques CLIMA - VENETA, 1 150KW chacun, configuration N+1

Armoire de climatisation : type Airce, puissance unitaire 105KW, configuration de N+1 à 2 N+1

Température et Humidité indicateurs : 24°C, +2/-2°C et 50% rh +/- 10%

TH3 Paris Magny 2 : Free chilling, Production : 4 groupes froids, redondance N+1 (possibilité d’en connecter 1 supplémentaire de secours)

• Redondance de la distribution de froid = 2N

• Redondance des armoires de climatisation = N+2

• Confinement des couloirs froid

• Température en faux plancher : 18-27°C

• Température de soufflage d’air : 22°C max

• Température de reprise d’air : 34°C

• Hygrométrie : 20-80 %

• Design permettant de faire face à des températures de 40°C en N+1 et jusqu’à 47°C en N

ÉQUIPE : Interne

Nombre de personnes : + de 100 personnes pour la France

OPÉRATEURS TÉLÉCOMS :

+ de 750 dont : GTT / BOUYGUES / AWS / INTERCLOUD / NETALIS / NTT / ORANGE / TATA COMMUNICATIONS / ZAYO / AIRTEL / COGENT / COLT / France IX / GLOBAL CLOUD / IELO / ILIAD / LUMEN / MICROSOFT / NXO / TERRALPHA / VERIZON …

TH3 Paris Magny 2 :

Connectivité :

• Maillage complet avec le campus

TH3 existant via MMR

• 3 points de pénétration d’adduction fibre distincts

• Présence de 15 opérateurs ayant déployé leur propre fibre

• Liens métropolitains de 1G à 400G par Telehouse Metro Connect, Connexion directe et privée à TH2 Paris Voltaire

SYSTEMES D’EXTINCTION INCENDIE :

Les différents espaces du data center sont équipés d’un système de sécurité incendie à deux niveaux bien repérables, avec surveillance de la salle et de la surface sous plancher

Des détecteurs (50 % optiques et par ionisation) sont répartis sur 2 zones séparées.

Alarmes de détection de fumée à déclenchement rapide (VESDA) installées dans tout le bâtiment

Les systèmes sont conçus pour réduire au minimum toute interruption possible du service client et pour garantir que tout incident mineur reste localisé

Détection et extinction automatique d’incendie par gaz (AZOTE)

Système de sécurité incendie : Siemens catégorie A

Extinction incendie : Automatique par FM200

TH3 Paris Magny 2 : Détection incendie haute sensibilité, Extinction incendie : brouillard d’eau avec double interverrouillage

SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES :

Personnel de surveillance 24h/24

Contrôle par carte à puce

Contrôle biométrique

Systèmes de vidéo-protection : Extérieur / Intérieur / Les deux

Autre : Ouvrage de défense militaire

TH3 Paris Magny 2 : Architecture de type défense militaire - SAS unipersonnel ANSSI

CERTIFICATIONS : ISO 9001 : 2015 Norme de management de la qualité

ISO/IEC 27001 : 2013 Systèmes de management de la sécurité de l’information

ISO 14001 : 2015 Norme de management environnemental

ISO 50001 : 2018 Norme de management de l’énergie

PCI – DSS

HDS

BS 25999-2

TIER 3

Standard d’excellence BREEAM

OHSAS 18001 Santé au travail & ; Sécurité

ISO 22301 Continuité de l’activité

TH3 Paris Magny 2 : ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 PCI DSS et HDS

Contact : colo@fr.telehouse.net

Téléphone : 0156064030

www.telehouse.fr

– Mise à jour au 13 MARS 2025