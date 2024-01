Digital Realty Company (PAR1)

janvier 2024 par Marc Jacob

NOMBRE DE DATA CENTER :

En France : 14 Data Centers – 10 data centers à Paris et 4 data centers à Marseille

LIEU :

PAR12 : Ferrière-en-Brie

PAR7, PAR8, PAR9 : La Courneuve

PAR1, PAR2 : Aubervilliers

PAR3, PAR5 : Saint Denis

PAR4 : Nanterre

PAR6 : Ivry sur Seine

PAR13 : Les Ulis (en construction)

PAR10 : La Courneuve (en construction)

MRS1 : Marseille (quartier la Joliette)

MRS2, MRS3, MRS4 : Marseille (enceinte du port maritime de Marseille)

MRS5 : en construction à Marseille sur l’enceinte du port maritime.

SURFACE IT TOTALE :

• PAR1 : 1356 m²

• PAR2 : 2939 m²

• PAR3 : 2000 m²

• PAR4 : 1261 m²

• PAR5 : 4200 m²

• PAR6 : 1311 m²

• PAR7 : 9249 m²

• PAR8 : 9 668 m²

• PAR9 : 9 668 m²

• PAR10 : 9 668 à terme

• PAR11 : 9 668 à terme

• PAR12 : 5632 m²

• PAR13 : 12 500m² à terme

• Mrs1 : 6434m²

• Mrs2 : 4476m²

• Mrs3 : 6900m²

• Mrs4 : 6927m²

Nombre de BAIES :

· PAR1 : 1356 m² > 900

· PAR2 : 2939 m² > 1200

· PAR3 : 2000 m² > 800

· PAR4 : 1261 m² > 500

· PAR5 : 4200 m² > 1680

· PAR6 : 1311 m² > 520

· PAR7 : 9249 m² > 3700

· PAR8 : 9 668 m² >3870

· PAR9 : 9 668 m² >3870

· PAR10 : 9 668 à terme >3870

· PAR11 : 9 668 à terme >3870

· PAR12 : 5632 m² > 2250

· PAR13 : 12 500m² à terme > 5000

· Mrs1 : 1800

· Mrs2 : 1440

· Mrs3 : 1521

· Mrs4 : 2016

TIER :

Tous nos sites sont TIERIII ou Tier 3+

ÉQUIPE :

Equipe interne dédiée à la gestion des infrastructures

REFROIDISSEMENT :

• PAR1, PAR4, PAR5, PAR7, PAR8, PAR9, PAR10, PAR13 : EAU GLACEE + FREECOOLING (sur eau)

• PAR2, PAR6 : EAU GLACEE + DETENTE DIRECTE + FREECOOLING (sur eau)

• PAR3 : EAU GLACEE

• PAR12 : DÉTENTE DIRECTE + FREECOOLING (sur air)

• MRS1 : EAU GLACEE + FREECOOLING

• MRS2, MRS3, MRS4 : RIVERCOOLING

OPÉRATEURS TÉLÉCOMS :

PARIS

720 DEGRES FRANCE

A6 TELECOM

AKAMAI

ALPHALINK VIA SFR

APPLIWAVE

AQUA RAY

ARELION (ex telia)

ARTERIA

AT&T

AURANEXT

AZURIA - VIA BSO

BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

BOUYGUES

BSO

BT BRITISH TELECOM

CANAL + TELECOM

CELESTE

CHINA TELECOM

CHINA UNICOM

CMC NETWORKS

COGENT

COLT TECHNOLOGY SERVICES

CONNECTIVITREE EUROPE (FR)

COVAGE NETWORKS

CTS MAGIC ON LINE

DATACAMP

D-LAKE

ETISALAT

EUNETWORKS

EUTELSAT S.A.

EXA INFRASTRUCTURE

FIBRE TRANSLAC

FRANCE IX

FREE

GEANT

GLOBAL CLOUD XCHANGE

GLOBECAST

GOOGLE

GTT

HALIE - VIA KOSC TELECOM

HURRICANE ELECTRIC

IDOM TECHNOLOGIES

IELO LIAZO

INIT SYS

INTERCLOUD

INTERXION CLOUD CONNECT

IONOS

IP CENTA - VIA COMPLETEL

IRISE

IX REACH

JAGUAR NETWORK

KOSC TELECOM

KPN EURORINGS B.V.

L2CT - VIA BSO

LASOTEL

LINKT SAS

LUMEN TECHNOLOGIE - VIA CENTURYLINK

LYCAMOBILE

MEDI TELECOM

MEGAPORT

MEO

MICROSOFT

MONACO TELECOM

NETALIS

NEXGEN NETWORKS

NXO FRANCE

OOREDOO TUNISIA

OPEN (FR)

OPENTEAM

ORANGE

ORANGE TUNISIE

OTE S.A.

P&T LUXEMBOURG

PARIX

PCCW GLOBAL

PERTINEO

PHIBEE TELECOM

PYXYA

RATP CONNECT

RELIANCE GLOBALCOM

RENATER

RETN

REUNICABLE SAS

SCT TELECOM

SEQUANTIC TELECOM

SERINYA TELECOM

SES ENGINEERING LUXEMBOURG SARL

SFNIX

SFR

SINGTEL

SIPARTECH

SURFNET

TDF - TELEDIFFUSION DE FRANCE

TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS

TELICITY COMMUNICATIONS

TELXIUS

TERRALPHA

TI SPARKLE

TRUPHONE LIMITED

VERIZON

VIASAT

VODAFONE

VOXBONE

WAYCOM

YELLES

ZAJIL TELECOM

ZAYO GROUP

MARSEILLE

A6 Telecom

Aamra Technologies Limited

Acropolis telecom

Adista

Aire Networks

Akamai

Alcatraz IT

Algeria Telecom

Alphanetworks

Alphalink

Alsharq International

Altitude Telecom

Amazon

Anexia

Angola Cables

Angola Telecom

Arteria

ASC FIBRE OPTIQUE PROFESSIONNELLE

ASP SERVEUR

AT&T

Avelacom

Axione

Bahrain Telecommunications Company (Batelco)

BBIX

Belgacom International Carrier Services (BICS)

BEZEQ International Ltd

Bharti Airtel

BONLINE (GULFNET)

Bouygues Telecom

BROADBAND HOSTING B.V.

British Telecom - BT

BSO SC LTD.

Cablenet

Canar Telecom

Capaix Connectic

Cato Networks (UK) Limited

CDS Global Cloud

Celeste

CELLCOM

CENTURYLINK Communication France SARL (LEVEL3)

China Mobile

China Telecom

China Unicom

Cisco

CL Hosting SAS

Cloudflare

CMC Investments I Limited

Cogent

Cognacq Jay Image (Arkena / Smartjog)

Colt

CONNECTIVITREE EUROPE

Continent8

Cool Ideas

Covage

Cybernet Pakistan (Cyber Internet Services Private Ltd)

CYTA (consortium member PEACE)

DATACAMP LIMITED

DE-CIX

D-LAKE

Deutsche Telekom Global Business Solutions France SAS (T-Systems)

Dialog Axiata

Djezzy

Du (Emirates Integrated Company Télécommunications)

Emtel

Epsilon

Etisalat

Evolix

EXAINFRASTRUCTURE

EXPRESSO TELECOM

EuNetworks

Expresso

Fastly

Fiducial Cloud

Flag Telecom / Flag Atlantic France (GCX - Global Cloud Exchange

France-IX

Free

Fullsave

Futur Telecom

G-Core LABS SA

GEANT VERENIGING

Gibtelecom

GlobalDots Inc

Global Secure Layer

Grid Telecom

GSL Networks (Global Secure Layer)

GTT EMEA Ltd (Interoute)

Gulfnet Communications. Co ( BOnline)

HONGKONG SEAGA TECHNOLOGY LIMITED / WANGSU

HGC GLOBAL COMMUNICATIONS (FR)

Hopus

Hurricane Electric

Hutchinson (HGC Global Communications Limited)

IELO-LIAZO

IN4 / Quarto

HGC GLOBAL COMMUNICATIONS (FR)

INIT SYS

Init7

Interway

IPC

IPTP Networks

IRIDEOS S.P.A. (Enter)

Isiline

IX Reach

Jaguar Network

KALAAM TELECOM BAHRAIN B.S.C

Kalyst

Kosc Telecom

LASOTEL

Limelight

Linkt

Liquid Telecom

Marlink

Maroc Telecom (Itissalat al Maghrib - IAM)

Mauritius Telecom

Mckay Brothers

Medianova

Medlink / WIS

Megaport

MEO

Microscan computers

Microsoft

Mobily

MOD Mission Critical

Monaco Telecom

MTN Groupe

Nerim

Netalis

NetFortris

Netiwan

NetIX

NL-ix (Broadband Hosting B.V.)

Noor Data Network S.A.E

NS1

NTT

Omantel

Ooredoo Kuwait

Ooredoo Oman

Ooredoo Q.P.S.C. (Qtel)

Ooredoo Tunisia

Orange

Oteglobe

OVEA

OVH

Packet Clearing House

PacketFabric Inc

Pacwan

Paratus Telecommunications

Partner Landline Communication Solution LP

PCCW (consortium member PEACE)

Peace Networks (Hengtong Group - consortium member PEACE)

Phibee Telecom

Pyxya

Reliance Jio

Renater

Retelit

RETN

Saudi Telecom

Safari Ethiopia

Seacom

SFR

SFR - NUMERICABLE

SG.GS

SIFY Technologies

Singtel

Sipartech

Skylogic

Smart Link Communications (SLC)

Smartnet

Soliano THD - Axians

Somcable

Sonema

SprintLink France SAS

Sri-Lanka Telecom

SUBCO

Superloop

Swisscom

System-Net

Tamares Telecom

Taqnia Space

Tata Communications

TDF

Telavox

Telecom Egypt (consortium member PEACE)

Telecom Italia Sparkle

Teleckom of Thailand

Telekom Malaysia

Teleyemen

Telia Carrier

Telin (Telecom Indonesia)

Telkom South Africa (Openserve)

Telstra International

Telxius Cable

Terralphα

THE LIBYAN INTERNATIONAL TELECOM COMPANY (LITC)

TI SPARKLE

TOT

Transworld Pakistan (TW1)

Tunisie Telecom

Turk Telecom

Unitel

VERIMATRIX

Verizon

Verizon Digital Media Services (Edgecast)

Viasat (MBC France SAS)

Virtual Technologies and Solutions

Vodacom

Vodafone

Wananchi Telecom

Wikimedia

WIOCC

WIS TELECOM

Witbe

Workonline Communications

Zain

Zayo (Viatel)

Zenlayer

EXTINCTION INCENDIE :

GAZ INERTE :

– PAR1

– PAR2

– PAR3

– PAR4

– PAR5

– PAR6

– PAR7

– PAR8

– PAR9

BROUILLARD D’EAU :

– PAR10

– PAR11

– PAR12

– PAR13

Système d’extinction automatique à Gaz inerte

– MRS1

– MRS2

– MRS3

– MRS4

SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES :

- Gardien 24h/7j ou autre

– Contrôle par carte à puce

– Contrôle biométrique

– Systèmes de vidéo-protection : Extérieur / Intérieur / Les deux

– Autre :

– Équipe de sécurité sur site et accès contrôlé 24/7/365

– Plusieurs niveaux de sécurité physique incluant une surveillance vidéo en circuit fermé, des cartes d’accès, des sas de sécurité et de la biométrie

– Systèmes de gestion de la sécurité des informations certifiés ISO/IEC 27001

CERTIFICATIONS :

PROJETS

MRS5

PAR10 – PAR11

PAR13

Villes : À Marseille, la Courneuve (Paris), Les Ulis (Paris)

M² IT par Data Center :

• PAR11 : 9 668 m² à terme

• PAR10 : 9 668 m² terme

• PAR13 : 12 500m² à terme

• MRS5 = 12 000 m² à terme

Contact commercial Ile de France : Rogier van der Wal, Directeur Sales & Marketing : rogierw@digitalrealty.com

Contact commercial Marseille : Theodore Bertrand, Responsable Commercial, theodoreb@interxion.com

– Mise à jour au 30 janvier 2024