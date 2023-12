TELECOM Nancy ouvre un diplôme d’ingénieur en cybersécurité par voie FISEA

décembre 2023 par Marc Jacob

TELECOM Nancy, grande école d’ingénieurs en informatique et sciences du numérique de Lorraine INP - Université de Lorraine, ouvrira à la rentrée 2024, en partenariat avec l’ITII Lorraine, une formation d’ingénieur de spécialité sous un format nouveau en France pour la cybersécurité : la "FISEA" avec une 1ère année à l’école sous statut étudiant, puis les 2e et 3e années en alternance école / entreprise sous statut apprenti.

À cette occasion, l’école, partenaire de l’Institut Mines-Télécom (IMT), rejoint la plateforme Alternance de l’IMT pour le recrutement sur ses cursus par apprentissage.

Élèves-ingénieurs dans la salle "Blue Team / Défense" de la plateforme cybersécurité de TELECOM Nancy

Une toute nouvelle voie en France pour la formation d’ingénieurs cyber

Forte de son expertise en cybersécurité depuis plus de 10 ans, TELECOM Nancy délivrera le 1er diplôme de France d’ingénieur de spécialité cybersécurité sous format FISEA (Formation Initiale sous Statut Étudiant puis Apprenti) habilité par la CTI (Commission des titres d’Ingénieur). La première promotion d’ingénieurs cyber FISEA intégrera l’école à la rentrée 2024.

Dans un contexte de hausse constante des menaces et de pénurie mondiale de cadres spécialisés, cette formation, habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur en avril 2023, bénéfice du soutien de la Région Grand Est, de la Métropole du Grand Nancy, de l’UIMM et de plus de cinquante entreprises du domaine.

La voie FISEA c’est :

la 1ère année à temps plein à l’école pour acquérir des fondamentaux scientifiques et techniques,

les 2e et 3e années en alternance en entreprise pour développer des compétences opérationnelles fortes en cybersécurité tout en bénéficiant d’une immersion progressive dans le monde de l’entreprise, d’un contrat de travail et d’une rémunération ainsi que de la reconnaissance d’une expérience professionnelle pour le jeune diplômé.

Objectif : former des experts rapidement opérationnels

"Le besoin d’ingénieurs en cybersécurité est énorme dans les entreprises et ce dans tous les domaines : la défense bien sûr mais aussi la santé, l’industrie, les banques, .... tous les secteurs d’activité sont touchés et recherchent ces compétences. Par ailleurs, il n’y a pas assez de professionnels formés !

C’est dans ce contexte que l’équipe pédagogique de TELECOM Nancy, riche de son expérience et de sa reconnaissance, a travaillé sur une nouvelle voie par apprentissage en cybersécurité, en particulier selon les modalités FISEA." explique le Pr. Rémi Badonnel, enseignant responsable du pôle Cybersécurité de TELECOM Nancy et chercheur au Loria / Inria Nancy Grand Est. "Ce nouveau cursus permet de former des ingénieurs de spécialité cybersécurité disposant de fondamentaux scientifiques et techniques forts requis par le domaine, tout en étant rapidement opérationnels en entreprise au travers d’une alternance."

La formation s’appuie sur l’excellence des enseignants-chercheurs et des partenaires industriels et institutionnels de l’école (laboratoires de recherche, Ministère des Armées...) mais également sur une plateforme d’entraînement à la cybersécurité de premier plan intégrant entre autres des salles red team (offensive) et blue team (défensive) et deux cyber-ranges de niveau professionnel (Diateam et Airbus Defence and Space cyber). Déjà citée comme plateforme académique de référence au niveau international, cette dernière va encore monter en puissance dans les semaines à venir pour accompagner le développement de la FISEA.

Avec une actualité fortement marquée par des cyberattaques (campagnes de phishing, attaques de services hospitaliers, guerre hybride en Ukraine, ...), le grand public a pris conscience des enjeux de la cybersécurité et la spécialité attire de plus en plus les jeunes.

Pour Rémi Badonnel : "Cette nouvelle formation s’adresse à des étudiants qui ont un vrai goût pour la cybersécurité. Au sein de notre école, nous constatons un intérêt croissant de nos élèves pour la thématique. Certains d’entre eux n’hésitent pas à s’investir au-delà de leurs temps d’études au sein du club de hacking ou dans l’organisation d’événements cyber.

En plus de leur apporter toutes les connaissances et compétences pour la cyber, nous sensibilisons nos élèves à la notion d’éthique, encore plus indispensable quand on parle de sécurité. Notre objectif est de former des ingénieurs responsables."

Pour la rentrée 2024, 12 places (et jusqu’à 24 places à moyen terme) seront offertes aux candidats issus de ces formations :

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles,

La Prépa des INP,

BUT, Licences ou BTS avec une forte composante en informatique ou en cybersécurité.

Le recrutement se fait sur dossier + épreuve orale professionnelle et technique.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er février au 12 mars 2024 sur https://alternance.imt.fr/

TELECOM Nancy, acteur majeur de la formation à la cybersécurité

Avec ce nouveau diplôme, TELECOM Nancy conforte sa position d’acteur majeur pour la formation à la cybersécurité : diplôme d’ingénieur sous statuts FISE (étudiant), FISA (apprenti), FISEA (étudiant et apprenti) ou contrat de professionnalisation, MOOCs francophones et européens, cours d’ouverture pour les autres formations, etc.

De plus, l’école organise, co-organise et participe à de nombreux événements spécialisés ou de sensibilisation à la cybersécurité : challenges annuels CTF (Capture The Flag), cyber escape game, cyber war game, hackathons sur les bonnes pratiques, etc. Ses étudiants se classent régulièrement dans le top 5 des plus grandes compétitions.