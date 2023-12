L’ESILV lance un MSc Cyber Resilience & Crisis Leadership

décembre 2023 par Marc Jacob

• Un programme pour développer une vision stratégique des risques en matière de cybersécurité

Destiné à des étudiants de niveau bac+3 qui désirent poursuivre leurs études, le MSc Resilience & Crisis Leadership est un diplôme spécialisé de 2 ans en alternance. Ce programme vise à transmettre aux étudiants une compréhension des cyber-risques et de la résilience stratégique des organisations face aux cyberattaques. À l’issue de la formation, les élèves obtiennent un diplôme avec titre RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle) « Manager de la cybersécurité » de niveau 7.

Le MSc propose un parcours bilingue avec une expérience professionnalisante de qualité et multiculturelle. Aussi, la première année les cours sont enseignés en français et se concentrent sur la sensibilisation aux risques techniques, environnementaux, humains et sociétaux. La seconde année, la formation est dispensée en anglais avec des cours qui adoptent une approche systémique de la gestion des risques. De plus, le programme combine un enseignement rigoureux avec une pédagogie active et une expérience pratique par le biais de l’alternance. Il comprend également des modules variés qui vont de la veille géopolitique à la résilience organisationnelle. Il s’agit donc d’une formation de haut niveau et complète qui va permettre aux étudiants d’accéder à des postes à responsabilité dans diverses entreprises.

• Une formation avec des débouchés diversifiés au sein d’un environnement propice

Ainsi, grâce à une approche complète et diversifiée, les étudiants du MSc Cyber Resilience & Crisis Leadership acquièrent en deux ans un large panel de compétences. Parmi les métiers qui sont des débouchés naturels pour cette formation, on peut citer :

• Consultant en cyber-risques

• Cyberrisk manager / risk manager

• Responsable de la continuité d’activité

• Consultant en cyber résilience

• Responsable de la conformité réglementaire en cybersécurité

• Responsable de la Sécurité de l’Information

• Responsable de la sécurité des systèmes d’information

• Chef de projet en cybersécurité

• Analyste de la menace cyber…

Par ailleurs, il faut souligner que ce nouveau MSc bénéficie de l’expertise de pointe de l’ESILV dans le domaine de la cybersécurité. En effet, l’école d’ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci fait partie des membres résidents d’un des projets phares du Gouvernement : le Campus Cyber. Situés dans le bâtiment « Satellite », les locaux que l’ESILV a récemment investis permettent de créer des interactions entre les étudiants et de nombreux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité.

De plus, le lancement de ce nouveau programme complète l’offre de formations autours des enjeux de cybersécurité, de gestion des risques et des crises d’origine cyber. En effet, le Pôle Léonard de Vinci propose divers parcours spécialisés dans la cybersécurité : deux majeures de l’ESILV (Cloud Computing & Cybersécurité - Objets Connectés & Cybersécurité), mais aussi les deux MBA au De Vinci Executive Education (Management de la Cybersécurité -Management & Communication de Crise). Enfin, le Bachelor ingénieur numérique avec une spécialisation cybersécurité en 3ème année où les élèves pourront réaliser 5 ans d’études au sein de l’ESILV en complétant leur parcours avec le nouveau MSc.

• Un défi mondial pour la sécurité numérique et l’emploi

Le nouveau MSc Cyber Resilience & Crisis Leadership apporte aux élèves les outils et les clés pour engager les organisations dans une démarche de résilience stratégique cruciale face aux dangers numériques. De fait, à l’issue de cette formation, les diplômés seront des professionnels hautement qualifiés. PrêtEs à être déployées rapidement, leurs compétences leur permettront de faire preuve de maîtrise dans différentes expertises essentielles pour la sécurité des entreprises.

Le programme a donc été conçu pour faire face à la demande mondiale croissante de la part des entreprises pour recruter des professionnels qualifiés en cybersécurité. De fait, dans un contexte règlementaire renforcé, l’ensemble des organisations ont l’obligation de se prémunir contre les cyberattaques. Avec la directive européenne NIS2, des mesures juridiques sont dorénavant mises en place pour renforcer le niveau global de cybersécurité dans l’UE. Les entreprises identifiées par les États membres en tant qu’opérateurs de services essentiels devront donc prendre des mesures de sécurité appropriées et informer les autorités nationales compétentes des incidents graves.

Face à ces nouvelles dispositions légales, le marché de l’emploi dans le secteur de cybersécurité est particulièrement tendu. Une récente étude intitulée, The Life and Times of Cybersecurity Professionals, constate qu’en 2023, 71% des professionnels de la sécurité déclarent que leur entreprise est affectée par cette pénurie de talents, contre 57% en 2021. Le MSc Cyber Resilience & Crisis Leadership répond donc à une réelle demande de la part des entreprises qui pourront recruter des diplômés dotés d’un solide ensemble de compétences.

Enfin, le lancement de ce nouveau MSc Cyber Resilience & Crisis Leadership participe à la réalisation des objectifs du plan stratégique 2022-2027 du Pôle Léonard de Vinci. En effet, le Pôle s’est donné pour mission de développer des programmes et une pédagogie dans des secteurs porteurs où la technologie est essentielle. La cybersécurité fait partie de ces domaines d’avenir que le Campus Cyber et l’ESILV promeuvent et développent.