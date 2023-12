TD SYNNEX France signe un accord de distribution avec Proofpoint

décembre 2023 par Marc Jacob

TD SYNNEX France, une société TD SYNNEX, annonce la signature d’un partenariat avec Proofpoint, l’un des leaders mondiaux dans les domaines de la cybersécurité et de la conformité, afin d’étendre la portée des solutions de sécurité de Proofpoint pour les petites et moyennes entreprises (PME) au réseau de distribution en France.

Proofpoint Essentials est une solution cloud spécialement conçue pour les PME. Elle protège les organisations et leurs utilisateurs contre un large éventail de menaces de sécurité avancées en incluant des avantages supplémentaires, tels que la formation et la sensibilisation à la cybersécurité, la prévention contre la perte de données, l’accès continu aux messageries électroniques, l’archivage et la protection des réseaux sociaux.

Proofpoint Essentials rejoint une gamme diversifiée de solutions de sécurité de premier plan proposées par Advanced Solutions et dont l’équipe cybersécurité assure le développement commercial avant-vente et l’assistance technique des partenaires revendeurs. TD SYNNEX Advanced Solutions propose également une gamme de services cloud et cybersécurité managés et des formations afin d’accompagner le développement des compétences des revendeurs qui souhaitent fournir des services à valeur ajoutée à leurs propres clients.