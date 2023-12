Röchling Automotive augmente la capacité de son réseau mondial haute performance sur quatre continents grâce au SD-WAN managé de GTT

décembre 2023 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. a mené à bien la transition réussie du réseau mondial de Röchling Automotive du MPLS au SD-WAN managé. Le réseau relie 40 sites et 5 500 collaborateurs en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, permettant à l’équipementier de poursuivre plus efficacement ses objectifs de transformation numérique et de croissance internationale.

Röchling Automotive bénéficie d’une résilience et d’une optimisation intelligente des performances pour la poursuite de ses activités à l’international grâce à l’architecture réseau SD-WAN haute disponibilité utilisée pour connecter ses unités de production, ses bureaux, son data center privé et ses services cloud dédiés à la productivité, comme le Röchling Echo Cloud. GTT Cloud Connect prend en charge la connectivité aux services cloud de Microsoft Azure de l’équipementier avec des liens résilients à faible coût et une sécurité de bout en bout. Röchling Automotive confie à GTT la gestion, la surveillance et la maintenance de son réseau, libérant ainsi du temps pour son service IT interne, qui peut se concentrer sur l’amélioration de la productivité et de l’expérience client.

« Notre transformation numérique et notre passage à l’Industrie 4.0 font que la connectivité entre nos systèmes, nos processus et nos usines dans le monde entier est critique pour notre activité », explique Christian Mall, responsable monde pour l’IT, le réseau et les data centers chez Röchling Automotive. « Le passage au SD-WAN managé de GTT a permis de doubler la bande passante et une réduction de 20 % des incidents sur notre réseau mondial, ce qui sous-tend notre transition en douceur vers le Smart Manufacturing. GTT est un partenaire de confiance qui a fait ses preuves, c’est pourquoi nous lui confions l’amélioration de notre sécurité avec GTT Secure Connect basé sur SASE (Secure Access Service Edge). »

« Nous sommes heureux de contribuer à la réussite de Röchling Automotive grâce à nos solutions réseau avancées et d’aider cette entreprise dynamique à atteindre ses objectifs », déclare Tom Homer, Président de la division Europe de GTT. « La mise en place des solutions SD-WAN et de firewalls managés souligne notre capacité en tant que fournisseur mondial de services managés à apporter la sécurité, le réseau et l’expertise qui contribuent à la transformation numérique des entreprises, en protégeant leur activité aujourd’hui comme demain. »

À mesure que Röchling Automotive étend sa présence mondiale, le SD-WAN managé de GTT permet l’intégration rapide et transparente de son WAN d’entreprise sur de nouveaux sites. GTT est en mesure de garantir une connectivité sécurisée et fiable pour toute ouverture de nouveau site sur son réseau IP mondial Tier 1, complété par ses relations avec des opérateurs locaux dans le monde entier. Par l’intermédiaire du portail GTT EtherVision, Röchling Automotive bénéficie d’un contrôle et d’une visibilité simplifiés sur la gestion des paramètres et des politiques spécifiques au site.

GTT fournit également des solutions de sécurité pour chaque site pour répondre aux exigences rigoureuses de l’équipementier concernant l’échange d’informations propriétaires avec des tiers. Il s’agit notamment de combiner un firewall managé de GTT avec d’autres firewalls virtuels pour garantir un chiffrement des données conforme aux protocoles ISO 27001.