Axians choisit l’EDR d’HarfangLab pour son offre Solar SOC

décembre 2023 par Marc Jacob

Les entreprises sont plus que jamais exposées aux cybermenaces, comme le confirme l’augmentation de 143% du nombre de victimes par ransomware au niveau mondial et l’explosion (plus de 1200%) du nombre de mails de phishing. Parallèlement, avec une demande de plus de 4 millions de talents selon le dernier rapport d’ISC2, le nombre d’experts en cybersécurité augmente trop lentement pour combler le besoin à travers le monde. Pour autant, les entreprises – de la PME à la multinationale – tendent à investir davantage pour se protéger contre le risque cyber et à se rapprocher de plus en plus d’acteurs experts, pour consommer la cybersécurité as a service.

Au cours des dix dernières années, Axians s’est imposée sur le marché comme un spécialiste en cybersécurité capable de construire une offre de services adaptée aux besoins de chaque entreprise en leur permettant de construire leur propre trajectoire cybersécurité. Ses équipes veillent à innover continuellement pour proposer des offres efficaces, évolutives, durables et différenciantes sur le marché ; autrement dit, une approche clé en main de la cybersécurité, robuste, efficace et de confiance. C’est dans cette dynamique qu’Axians a ainsi développé et officialise ce jour son offre de SOC managé, Solar SOC, hébergée en France dans ses propres datacenters.

Solar SOC, une offre inédite

Une image contenant Graphique, Police, Caractère coloré, capture d’écran Description générée automatiquementPour construire son offre et délivrer les meilleurs services, Axians est partenaire des principaux éditeurs, capables de répondre à la fois à la réalité de la menace et aux exigences et spécificités des organisations. C’est en ce sens que, fortes de leur vision commune, Axians et l’entreprise de cybersécurité française HarfangLab ont signé un partenariat exclusif prévoyant l’intégration des technologies EDR d’HarfangLab dans la nouvelle offre globale de SOC managé d’Axians, Solar SOC.

HarfangLab développe une solution EDR permettant de détecter et bloquer les cybermenaces modernes au niveau stratégique du terminal, avant que celles-ci ne puissent compromettre la sécurité de l’infrastructure de l’entreprise. Particulièrement pointu, l’EDR d’HarfangLab est conçu sur des principes de robustesse, d’efficacité et d’interopérabilité pour pouvoir se connecter le plus simplement possible aux autres outils leaders du marché qui composent un SOC.

Convaincu par la qualité et les atouts techniques de l’EDR d’HarfangLab, ainsi que par la transparence de ses règles de détection, Axians a choisi HarfangLab également pour leur capacité à opérer un déploiement sur-mesure de leur EDR au sein de son propre Cloud.

Une coopération tout à fait inédite, puisque cette approche sur-mesure est déployée pour la première fois par HarfangLab, et parce que l’entreprise sera la seule à pouvoir intégrer son EDR à l’offre Solar SOC d’Axians.

Véritable prouesse technique et fruit de l’attention que porte Axians à l’intégration d’outils de haute qualité, l’offre Solar SOC d’Axians permettra ainsi aux entreprises clientes de bénéficier d’une offre de services en cybersécurité directement hébergée chez leur partenaire de confiance.

Des ambitions nationales et européennes qui répondent aux objectifs d’Axians et d’HarfangLab

Ce partenariat stratégique et exclusif permettra à Axians de proposer une offre intégrée, unique et répondant à l’obligation de déployer une stratégie de cybersécurité solide, qualitative, tout en s’appuyant sur l’expertise d’un tiers de confiance pour pallier au manque réel de ressources et de compétences internes.

Afin de garantir la qualité du service promise par Axians à ses clients, HarfangLab a délivré un plan de formation de grande ampleur auprès de 40 experts Axians, accompagnant ainsi dans les meilleures conditions la maîtrise et le pilotage de l’outil.

Solar SOC sera officiellement disponible à partir de janvier 2024.

Catherine Oudot, Directrice du Channel chez HarfangLab, commente : « Nous sommes enchantés par ce partenariat avec Axians, partenaire avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs. Il est rare de signer des exclusivités, aussi nous sommes particulièrement fiers de ce projet, témoin de la confiance établie entre nos deux entités. Ce projet s’inscrit dans notre plan de développement visant à nous positionner en leader européen de l’EDR et quoi de plus enthousiasmant que de voir notre technologie reconnue comme la meilleure pour répondre aux ambitions d’Axians. »

Pour Karim Djebar, Responsable du Développement stratégique cybersécurité chez Axians en France : « Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec HarfangLab au travers de notre offre Solar SOC hébergée au sein de notre cloud souverain. Nous allons ainsi pouvoir répondre aux enjeux de la nouvelle directive NIS2 et permettre aux entreprises concernées de se mettre en conformité d’ici octobre 2024 en répondant aux principales mesures à implémenter, notamment sur les volets "gestion des incidents de cybersécurité" et "gestion des crises", tout en bénéficiant de la souplesse de notre modèle économique en mode SaaS. »