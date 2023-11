Qumulo bietet einen Global Namespace und eine AWS Cloud-Native Private Preview

November 2023 von Marc Jacob

Qumulo kündigt Global Namespace an, eine Softwarelösung, die überall dort, wo unstrukturierte Daten benötigt werden, auf Exabytes skaliert, sowie die nahtlose Integration mit AWS-basiertem Qumulo File Storage. Mit diesen neuen Funktionen bietet Qumulo Infrastrukturbetreibern mehr Möglichkeiten, ihre Dateidaten in AWS zu speichern und zu verwalten, ohne Kompromisse bei den Unternehmensfunktionen eingehen.

Zusätzlich zu Global Namespace plant Qumulo, ausgewählte Kunden zu einer Preview seiner Managed File Storage Serviceangebote der nächsten Generation auf AWS einzuladen. Mit dieser Lösung können Kunden herausragende Storage Capabilities nutzen, die darauf ausgelegt sind, die Kosten für die Speicherung von Dateien in der Cloud zu senken, die Leistung zu erhöhen sowie elastisch im Kontext der Geschäftsanforderungen zu skalieren. Kunden, die nicht am Private-Preview-Programm teilnehmen, können alternativ eine Qumulo-Infrastruktur auf AWS konfigurieren und Qumulo in ihrer eigenen VPC verwalten.

Global Namespace + Cloud Native File

In Verbindung mit Cloud File Storage ermöglicht Qumulos Global Namespace Kunden, ihre File Storage Lösungen für hybride Infrastrukturen zu wählen. Kunden können in jeder Größenordnung Global Namespace als Brücke für den bidirektionalen Datenzugriff zwischen Qumulo-Instanzen auf AWS und der Qumulo-Infrastruktur On-Prem nutzen. So können Unternehmen von der Hybrid-Cloud-Erweiterung für Workloads (Remote Collaboration, M&E Burst Rendering, HPC at the Edge, AI/ML etc) profitieren. Qumulo auf AWS bietet:

KI-gesteuerte, skalierbare Leistung

Mehr als 90 % der E/A-Vorgänge werden über den schnellsten verfügbaren Speicher (Systemspeicher oder SSD) abgewickelt.

Einfachheit

Qumulo-Kunden können einen AWS-Cluster in wenigen Minuten einrichten.

Cloud-Skalierung (nur für Preview-Kunden)

Kunden, welche die Preview verwenden, nutzen einen Service, der die Leistung von der langfristigen Speicherhaltung trennt und so eine unabhängige Elastizität auf jeder Ebene ermöglicht.

Cloud-Zuverlässigkeit (nur für Preview-Kunden)

ANQ nutzt die Langlebigkeit und Verfügbarkeit von S3, wobei die in der Objektebene gespeicherten Dateien immer zugänglich sind.

Nexus von Qumulo ist für Qumulo-Kunden verfügbar und bietet eine einzige Oberfläche, um die Speichernutzung sicher zu visualisieren und Qumulo-Instanzen zu verwalten.