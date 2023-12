Proofpoint finalise l’acquisition de Tessian

décembre 2023 par Marc Jacob

Proofpoint, inc. annonce la finalisation de l’acquisition de Tessian, l’un des acteurs de l’utilisation de l’IA avancée pour la détection automatique des pertes accidentelles de données et les menaces évolutives par courrier électronique.

En combinant la technologie de pointe et la capacité d’intelligence de Proofpoint en matière de protection contre les menaces et la fuite de données, avec la détection des dynamiques comportementales basée sur l’IA de Tessian, l’intégration offrira aux entreprises le système de défense le plus complet du marché concernant les risques liés au facteur humain, quel que soit le modèle de déploiement qu’elles choisissent. Les attaques ciblant les personnes et exploitant le potentiel d’erreur humaine, restent à l’origine de plus de 90 % des cyberattaques réussies, des rançongiciels jusqu’aux attaques par compromission de comptes de messageries professionnelles (Business Email Compromise, BEC), et sont à l’origine de plus de 90 % des pertes de données, y compris les 65 % d’incidents de fuite de données liés aux courriels mal acheminés.

Contrairement à d’autres solutions qui s’appuient uniquement sur les renseignements autour des menaces ou qui limitent leurs détections à l’IA, notre solution sera en mesure d’offrir une efficacité inégalée contre l’ensemble des menaces qui ciblent l’humain, de l’ingénierie sociale aux logiciels malveillants en passant par l’hameçonnage et le vol d’identifiants de comptes. La plateforme combinée permettra également aux entreprises d’éviter la fuite de données sur les canaux de collaboration les plus critiques, du courrier électronique au cloud, en passant par le terminal, et ce, en tirant parti d’une combinaison inédite d’analyse de l’activité des utilisateurs, d’IA comportementale et de classification des données.

Proofpoint a l’intention de rendre disponibles ces puissantes solutions combinées au début de l’année 2024.