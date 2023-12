Orange Business annonce l’acquisition d’Expertime

décembre 2023 par Marc Jacob

Fondée en 2003, Expertime est un acteur de services indépendant spécialisé dans les solutions Microsoft et reconnu pour son expertise dans le domaine des applications, des solutions collaboratives, et de la data. Ses 165 collaborateurs, principalement basés en France, disposent du plus haut niveau de certifications sur les dernières technologies et solutions Microsoft dans les domaines du Cloud Public, de l’IA et de la Data ; trois enjeux au cœur de la proposition de valeur d’Orange Business.

Pour Orange Business, cette acquisition s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique Lead the future qui a notamment pour ambition d’accélérer sa croissance dans les services numériques, en France et en Europe. Orange Business renforce significativement ses équipes d’experts métiers Microsoft pour accompagner les entreprises, notamment les PME et les ETI, dans leur transition vers le Cloud Public grâce à l’expertise des équipes Expertime sur Microsoft Azure. De façon plus globale, cette opération nourrit l’ambition d’Orange Business de devenir un intégrateur réseau et numérique certifié sur les meilleures technologies du marché pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, positive, efficace et durable.