Panasas® : Le manque de connaissances spécialisées associé à des besoins élevés en ressources demeure le plus grand défi pour la gestion du stockage haute performance

février 2023 par Panasas®

Les résultats sont issus d’une enquête indépendante menée par Vanson Bourne auprès de centaines de décideurs informatiques au sein d’entreprises de plus de 1 000 employés aux États-Unis et en Europe. Les résultats reflètent les commentaires d’un large éventail de secteurs d’activité, y compris les services financiers, la production industrielle, le commerce, la vente au détail et autres.

Intersect360 Research prévoit que le secteur du calcul haute performance (High-Performance Computing ou HPC) continuera de croître à un rythme soutenu, avec des budgets HPC qui devraient atteindre 59,2 milliards de dollars d’ici 2026 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %. Cette croissance est alimentée également par la convergence du HPC avec l’IA/ML et le rôle que ces technologies jouent pour aider les entreprises à obtenir de meilleures informations pour soutenir leurs objectifs commerciaux. Cependant, l’exploitation de la puissance du HPC et de l’IA/ML s’accompagne de nouveaux défis. Les équipes informatiques doivent disposer des outils et du personnel nécessaires pour gérer le stockage hautes performances requis pour prendre en charge les applications actuelles. Ainsi, les entreprises doivent s’assurer que l’infrastructure de stockage choisie est suffisamment évolutive et polyvalente pour prendre en charge avec succès les futures applications à grande échelle.

Les résultats de l’enquête montrent qu’une écrasante majorité ( 96 %) des personnes interrogées en Europe et aux États-Unis sont confrontées à des défis dans la création et la gestion d’un stockage hautes performances. Par ailleurs, plus de la moitié des répondants (52 %) ont indiqué que les connaissances spécialisées constituait le principal défi. Parmi d’autres conclusions clés, citons :

● Près de 50 % des personnes interrogées ont cité les coûts de maintenance (45 %) et d’acquisition (43 %) élevés comme principaux défis.

● Les répondants du secteur de l’informatique, de la technologie et des télécommunications ont cité les coûts de maintenance élevés comme un défi (44 %) par rapport aux coûts d’acquisition élevés (36 %).

● 39 % des personnes interrogées dans toutes les régions ont déclaré qu’il est fastidieux de jongler avec plusieurs systèmes de stockage pour répondre à différentes charges de travail hautes performances, tandis que 38 % trouvent que le réajustement de l’infrastructure globale pour chaque charge de travail est chronophage.

● Les répondants américains des entreprises de fabrication (68 %) ont cité les connaissances spécialisées et les besoins élevés en ressources comme le plus grand défi.

● Les répondants américains des organisations de services financiers (53 %) ont cité l’infrastructure de stockage pour prendre en charge l’évolutivité des applications comme le défi le plus courant.

● Les besoins élevés en ressources et les connaissances spécialisées pour la configuration et la gestion du stockage de performance ont été cités comme le plus grand défi dans tous les secteurs, et surtout : le secteur des services aux entreprises et professionnels (61 %), suivi du secteur de la production industrielle (60 %) ainsi que du secteur de l’informatique, de la technologie et des télécommunications (57 %).

« Nous savons ce qui est nécessaire pour gérer avec succès les environnements de stockage de données HPC et AI/ML et le rôle essentiel que ces applications gourmandes en bande passante jouent pour soutenir la croissance de l’entreprise », a affirmé Jeff Whitaker, vice-président de la stratégie produit et du marketing chez Panasas. « Nous avons depuis longtemps constaté les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans la gestion des infrastructures de stockage pour les environnements hautes performances, et ces résultats de l’enquête renforcent ces défis. Notre suite logicielle PanFS® démontre notre engagement à fournir des solutions simples et fiables qui prennent en charge plusieurs applications HPC et AI/ML à partir d’une seule plateforme de stockage. Les clients obtiennent les informations nécessaires sur les mouvements de données et les modèles d’utilisation pour garantir des performances optimales de la charge de travail dans l’entreprise et dans le monde du calcul haute performance.

Les solutions Panasas réduisent le coût total de possession et répondent aux défis de simplicité, de fiabilité et d’évolutivité relevés par les participants à l’enquête dans la gestion de leur infrastructure de stockage hautes performances. Des entreprises mondiales de plusieurs secteurs s’appuient sur Panasas pour soutenir leurs projets HPC et AI/ML les plus innovants. La suite logicielle de système de fichiers parallèle PanFS de la société améliore la visibilité et la mobilité des données pour les charges de travail hautes performances, garantissant des performances optimales dans les environnements les plus gourmands en données. La solution de stockage plug-and-play de Panasas est intégrée dans des composants matériels fiables afin d’éliminer le défi des connaissances spécialisées cité par les participants à l’enquête car aucune formation n’est requise. Ainsi, les équipes informatiques peuvent jouer un rôle plus stratégique au sein de leur entreprise.

Relever les défis de stockage HPC et AI/ML des clients

Le Garvan Institute of Medical Research est largement reconnu pour son expertise en génomique et vise à améliorer les pratiques cliniques telles que l’évaluation du risque de cancer et le diagnostic des enfants ayant une déficience intellectuelle. L’institut est connu pour sa volonté d’adopter de nouvelles technologies et avait besoin d’une solution pour augmenter les niveaux de performance des données génomiques tout en minimisant les exigences de temps d’installation et de maintenance pour réduire la complexité informatique et augmenter la productivité de 80 chercheurs internes. « Panasas tient sa promesse de performances exceptionnelles avec un temps de maintenance et d’administration négligeable », a déclaré le Dr Warren Kaplan, chef de l’informatique au Garvan Institute of Medical Research.

Selon un responsable informatique de l’une des plus grandes entreprises de fabrication industrielle d’Europe : « Une fois que Panasas est opérationnel, vous en oubliez l’existence. C’est exactement ce dont nous avons besoin. » Un autre client du secteur des services professionnels a déclaré : « Même lorsque nous apportons des données supplémentaires, Panasas fonctionne toujours exactement comme nous l’attendions. Nous pouvons compter sur la solution pour gérer tout ce que nous lui demandons. Cela nous aide à respecter nos délais et à garantir que les clients obtiennent les informations dont ils ont besoin. »

La School of Arts, Technology and Emerging Communications (ATEC) de l’Université du Texas, à Dallas, investit dans la prochaine génération de professionnels des médias et du divertissement. « Tous les six à douze mois, il semble que les pratiques et les technologies de rendu changent, augmentant la taille de nos fichiers. Le stockage Panasas offre l’évolutivité et le traitement à grande vitesse nécessaires pour terminer les projets les plus complexes en temps opportun », a déclaré Todd Fechter, professeur à la School of ATEC de l’Université du Texas, à Dallas. Il estime que les étudiants disposent désormais d’un tiers de temps supplémentaire pour travailler sur leurs projets, car ils n’ont plus à manipuler chaque image ordinateur par ordinateur. Un rendu de projet plus efficace permet aux étudiants de terminer même les projets les plus complexes en temps opportun.