Citrix : L’inflation met la cybersécurité au cœur des investissements et des priorités des entreprises

février 2023 par Citrix

La sécurité du numérique consiste à protéger les systèmes d’informations et les activités économiques d’une entreprise. Elle demeure essentielle et cruciale pour la bonne santé d’une entreprise. Dans sa dernière étude menée avec OnePoll, Citrix a cherché à savoir de quelle manière les décideurs IT investissent dans l’innovation informatique et quelles sont leurs priorités dans le contexte d’inflation actuel.

La cybersécurité, la priorité IT des entreprises

La cybersécurité est définitivement entrée dans le champ politique, économique et aujourd’hui géopolitique. Les impacts sur la vie des individus et des organisations sont de plus en plus déterminants et les entreprises l’ont bien compris. Ainsi, plus de la moitié des DSI interrogés (54%) disposant d’un budget IT affirment que c’est dans l’innovation en matière de cybersécurité qu’ils dépensent le plus d’argent. 58% des professionnels interrogés estiment que la cybersécurité est une priorité IT pour leur entreprise à court terme.

La cyber-résilience devient encore plus stratégique en période d’inflation et d’insécurité économique

38% des décideurs IT français s’attendent à ce que les effets de l’inflation, voire d’une récession économique, modifient négativement le paysage des menaces pour leur entreprise (augmentation du niveau de risque), et 26% s’attendent à ce que les risques restent aussi importants que leur niveau actuel sans pour autant augmenter. En conséquence, 38% estiment qu’en raison de l’inflation, ils obtiendront un budget plus conséquent à allouer à la cybersécurité de leur entreprise.

La protection des données et la sécurisation du Cloud sont privilégiées

Au sein de leur budget dédié à la cybersécurité, 67% des répondants anticipent une augmentation de la part dédiée à la protection des données et 58% pensent que celle consacrée à la sécurité du Cloud augmentera aussi. Ces tendances indiquent que l’inflation n’impacte pas négativement les budgets liés à la sécurité des entreprises, bien au contraire, et qu’il existe une prise de conscience croissante de l’importance de la protection des données et des infrastructures.

« Le fait que les décideurs IT fassent de la sécurité leur priorité IT à court terme (58%), devant le travail hybride (50%) et la transformation numérique (50%), montre que malgré un contexte économique tendu et incertain, ils ont conscience du caractère essentiel des données générées, véhiculées et stockées par les systèmes des entreprises. Leur protection et la mise à jour des systèmes aux plus hauts niveaux de cybersécurité existants sont des points non-négociables, même si cela représente un immense défi car la transformation numérique, les usages des salariés et les migrations d’infrastructures impliquent des changements permanents. Pour cela, il est essentiel de prévoir des solutions aussi flexibles et inclusives que possible » explique Sridhar Mullapudi, Directeur général de Citrix, une division de Cloud Software Group.

A propos de l’étude

Cette étude Citrix a été réalisée du 12 au 31 août 2022 par OnePoll auprès de 250 répondants en France, et 2 500 dans 9 autres pays : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Colombie, Australie et Japon. Tous les répondants sont des personnes travaillant à temps plein dans des bureaux et/ou en télétravail.