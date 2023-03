Offrir le plus haut niveau de sécurité web par l’approche Trust-Centric

mars 2023 par Alexandre Souillé, Président et fondateur d’Olfeo

Aujourd’hui, plus de 4 attaques sur 5 utilisent les accès web pour récupérer les charges virales ou exfiltrer des informations confidentielles. Le web est ainsi devenu le vecteur d’attaque préféré des hackers et ce phénomène s’est encore amplifié par le développement du télétravail, lui-même accéléré par la crise Covid. Parmi ces cybermenaces les plus courantes, on retrouve le phishing et les ransomwares.

Depuis 20 ans, Olfeo fait rimer navigation sur Internet et confiance, grâce à sa solution on-premise de proxy filtrant, unique en son genre. La société accompagne plus de 200 000 utilisateurs, qui évoluent au sein d’un millier de grandes organisations publiques (ministères, collectivités territoriales, hôpitaux, écoles…) comme privées (ETI de 250 à 5 000 collaborateurs). À raison, puisque contrairement aux autres solutions du marché, qui peinent à atteindre les 50 à 60 % de filtrage réussi, Olfeo fait barrage dans 99,99 % des cas. Son modèle de proxy filtrant en liste blanche, à la fois original et unique, a fait de Olfeo un leader de la sécurité Web en France. La fiabilité de son proxy filtrant a d’ailleurs permis à Olfeo d’obtenir de nombreuses reconnaissances, dont les labels « Utilisé par les armées françaises » et « France Cybersecurity », ainsi que des prix comme le « Trophée de l’innovation du Syntec ».

Olfeo apporte la réponse ultime grâce à son approche Trust-centric exclusive : délimiter un Internet de confiance. Elle permet à ses clients de restreindre les échanges Internet extérieurs aux seules URLs de confiance certifiées par Olfeo (aujourd’hui plus de 20 millions de domaines, correspondant à plus de 100 millions d’URLs). Avec ce nouveau paradigme de la sécurité, les attaques par ransomwares qui utilisent des sites éphémères sont naturellement repoussés car ils ne figurent pas parmi les sites de confiance Olfeo. L’objectif des solutions d’Olfeo et de bloquer les menaces avant qu’elles ne rentrent dans l’entreprise. A cette méthode innovante et unique, Olfeo ajoute d’autres protections complémentaires : déchiffrement TLS, analyse de contenu en temps réel, filtrage DNS, blacklist de catégories …

Avec la généralisation du protocole HTTPS pour les sites Internet, de nombreuses attaques se « cachent » désormais dans des flux Web cryptés et sont plus difficiles à détecter... Pour éviter que des utilisateurs ne téléchargent des logiciels malveillants en surfant sur Internet, qui pourraient durement impacter l’activité de leur entreprise, Olfeo a fait un choix à contre-courant grâce à l’approche Trust-centric qui offre le plus haut niveau de sécurité. L’augmentation du taux de succès des attaques montre que l’approche historique Threat-centric qui a pour objectif d’identifier et de référencer les menaces pour les bloquer ne fonctionne plus. Avec la création de 12 millions de nouveaux URLs malveillants et éphémères chaque mois, l’identification et la mise à jour d’une liste d’URL interdites (ou Block List), devient illusoire. 100% des organismes qui se sont fait attaquer en France dernièrement, notamment les hôpitaux ou les collectivités territoriales, avaient déjà des solutions Threat-Centric en place, preuve que ces solutions, bien qu’essentielles, ne sont pas suffisantes.

Alexandre Souillé, CEO et fondateur d’Olfeo considère qu’il n’est plus raisonnable d’accepter que les utilisateurs ou équipements de l’entreprise puissent échanger avec n’importe quels serveurs externes. Olfeo a donc préféré construire un proxy filtrant basé sur une White List ou liste blanche de sites de confiance au sein desquels les utilisateurs peuvent naviguer en toute sécurité. Ce nouveau paradigme de sécurité Trust-centric permet notamment de repousser toutes les attaques utilisant des URLs et des IPs éphémères. Cette décision lui a permis d’être retenue par des organisations industrielles et d’État, pour lesquelles le filtrage de contenu Internet doit être irréprochable, afin d’écarter tout risque de cyber menace. Dans leurs cas, seule la liste blanche est capable d’apporter le niveau élevé de sécurité attendu. Ce n’est pas sans raison, qu’elle est d’ailleurs recommandée par l’ANSSI.

En complément de cette maîtrise des flux et parce que les attaques tirent de plus en plus parti du facteur humain par l’ingénierie sociale, Olfeo propose d’associer les collaborateurs à la sécurité grâce à des fonctions de sensibilisation et d’e-learning à la cybersécurité.

Les solutions Olfeo sont non seulement les plus performantes mais aussi les plus simples. Elles sont conçues pour un déploiement rapide et pour une prise en main immédiate grâce à des interfaces et une ergonomie intuitive.

Olfeo intervient dans les secteurs suivants : les collectivités territoriales, les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et les Opérateurs de Services Essentiels (OSE), le secteur bancaire mais aussi celui de l’assurance et des mutuelles, le secteur de la santé, de l’éducation et la Grande distribution.