OUTSCALE, Cloud qualifié SecNumCloud 3.2

décembre 2023 par Marc Jacob

• OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes devient le premier opérateur Cloud à recevoir le Visa de sécurité de l’ANSSI pour la qualification SecNumCloud 3.2 sur ses services de Cloud Public.

• Premier Cloud public qualifié SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI et également certifié HDS, ISO 27001, 27017, 27018, CISPE et TISAX, OUTSCALE se positionne comme l’unique opérateur souverain et durable d’expériences as a Service de confiance dans le cloud.

• La version 3.2 du référentiel, conforme au niveau élevé du futur schéma européen de certification (projet EUCS) et aux exigences européennes relatives à la protection des données personnelles, atteste d’un très haut niveau d’exigences en matière de sécurité numérique, tant du point de vue technique, qu’opérationnel et juridique.

• OUTSCALE devient le seul opérateur Cloud à répondre à la Doctrine Cloud au centre de la Première Ministre Elisabeth Borne, pour le secteur public et donc le partenaire stratégique pour les institutions dans leur démarche de mise en conformité.

• Face à la forte croissance de l’intelligence artificielle (IA) qui transforme en profondeur les pratiques des professionnels de tous secteurs et le quotidien des citoyens, OUTSCALE propose ses capacités d’IA avec des GPU qualifiées SecNumCloud 3.2.

SecNumCloud 3.2 pour une protection maximale des données sensibles

L’unique réponse aux enjeux de protection et souveraineté du secteur public

En juin 2023, la Première ministre Elisabeth Borne annonçait au travers de la Doctrine « Cloud au centre », l’obligation pour “les services numériques des administrations d’être hébergés sur un Cloud qualifié SecNumCloud par l’ANSSI et protégé contre toute réglementation extracommunautaire”.

Étape majeure de mise en conformité des acteurs publics, cette mesure vient fournir des garanties de sécurité et de souveraineté aux données des citoyens en toute confiance. Aujourd’hui, détenteur de la qualification SecNumCloud 3.2, OUTSCALE devient le premier opérateur Cloud aligné avec la Doctrine « Cloud au centre » et devient donc le partenaire stratégique pour les institutions dans leur démarche de mise en conformité en phase avec la politique de modernisation de l’action publique.

La qualification SecNumCloud 3.2 assure une protection maximale des données numériques sensibles des institutions publiques, de la santé, et des opérateurs vitaux, avec des critères renforcés tels que la protection contre le droit extra-européen. Cette qualification représente le plus haut standard de sécurité en Europe, incluant notamment dans cette nouvelle version, le renforcement de la cybersécurité, le principe de composition et l’immunité aux lois extraterritoriales.

Le Cloud souverain pour les données industrielles stratégiques

Pilier majeur dans la quête de solutions de protection des données, le référentiel SecNumCloud 3.2 vient répondre aux enjeux croissants des organisations manipulant des données stratégiques, telles que les institutions publiques, les acteurs de la santé, et les opérateurs d’importance vitale, en les aidant à établir des choix éclairés en phase avec les enjeux numériques.

Avec la qualification SecNumCloud 3.2, OUTSCALE a mis en place des pratiques répondant aux exigences alliant protection technique, juridique et organisationnelle, afin de garantir un niveau de sécurité maximal et la souveraineté des données numériques des données critiques des organisations, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et favorisant innovation et compétitivité. Cette qualification, aujourd’hui reconnue comme le standard de sécurité et de confiance le plus élevé en Europe, va au-delà des critères de la version précédente. Elle renforce la cybersécurité, introduit le principe de composition pour accélérer la création d’un écosystème de confiance d’éditeurs, et enfin assure la souveraineté des données hébergées dans le cloud français grâce à l’immunité face aux lois extraterritoriales.

OUTSCALE, pionnier de l’IA souveraine

La croissance exponentielle de l’intelligence artificielle redéfinit profondément les pratiques professionnelles dans tous les secteurs et influe sur la vie quotidienne des citoyens. OUTSCALE, en tant qu’opérateur Cloud, se distingue par l’utilisation de GPU disponibles sur un Cloud souverain qualifié SecNumCloud 3.2, offrant une réponse unique aux besoins croissants de calculs intensifs liés à l’IA, tout en respectant des normes strictes de sécurité et de souveraineté.

Le Cloud OUTSCALE permet de maîtriser sa gouvernance et déployer des solutions d’IA hautement performantes et sécurisées, tout en créant des environnements virtuels tirés de la réalité qui donnent vie aux projets les plus complexes et sensibles.

La souveraineté et la sécurité au cœur de l’ADN d’OUTSCALE

Depuis plus de 12 ans, OUTSCALE répond aux enjeux de souveraineté numérique et d’autonomie stratégique en offrant aux organisations un environnement Cloud souverain, sécurisé et industriel. Une offre reconnue, tournée vers l’Excellence et en répondant aux standards de sécurité les plus élevés : SecNumCloud, HDS, ISO 27001, 27017, 27018, CISPE et TISAX. OUTSCALE positionne la sécurité comme un élément essentiel de son organisation, avec des politiques de sécurité strictes et un SMSI en parfaite conformité avec les normes internationales et les meilleures pratiques, approuvées par des tiers de confiance. La qualification SecNumCloud 3.2 consolide l’engagement d’OUTSCALE à fournir le plus haut niveau de sécurité aux organisations et citoyens, tant en France qu’à l’échelle européenne (schéma de certification EUCS à venir).

En conformité avec la nouvelle version du référentiel SecNumCloud, l’engagement d’OUTSCALE va au delà des exigences de sécurité, en offrant de manière complémentaire un véritable gage de souveraineté aux clients, leur assurant un cloud industriel et immune aux lois extraterritoriales, consolidant ainsi la protection et le contrôle de leurs données sensibles.

Les clients OUTSCALE peuvent ainsi, créer de nouvelles expériences virtuelles en toute confiance, dans des environnements souverains, tout en gardant une complète maîtrise de leur cyber-gouvernance, en choisissant la localisation de leurs données, dans le respect des réglementations locales, et protégé des ingérences étrangères.

Avec la qualification SecNumCloud 3.2, OUTSCALE :

• Permet aux services numériques de l’État et des institutions de se mettre en conformité avec la Doctrine Cloud au centre (faisant d’OUTSCALE un partenaire stratégique de la modernisation de l’action publique).

• Répond aux usages et expériences numériques d’aujourd’hui et de demain tout en préservant la sécurité et la souveraineté des données de chacun.

• Répond aux besoins des acteurs publics et privés du marché préoccupés par la protection et la sécurité de leurs actifs stratégiques et qui doivent répondre à un cadre réglementaire exigeant.

• Contribue, grâce au principe de composition, à faire émerger une offre française compétitive, performante, fiable et de confiance essentielle à la transformation numérique des entreprises et de la société.