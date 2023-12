“Nous allons former 1 000 experts de la cybersécurité par an d’ici 2025”

décembre 2023 par Guardia Cybersecurity School

Mardi 5 décembre 2023 s’est déroulée l’inauguration du campus de Guardia Cybersecurity School, l’école d’informatique dédiée aux métiers de la cybersécurité. Plus de 100 personnalités de l’enseignement supérieur et de la cybersécurité étaient présentes.

De gauche à droite, Michel Van Den Berghe (Président du Campus Cyber), Général Freyssinet (ComCyberGend), Valérie Dmitrovic (Co fondatrice Guardia CS), David Ofer (Président Fédération française de cybersécurité), Mauna Traikia (Conseillère territoriale en charge du développement numérique de Plaine Commune - Grand Paris), Thierry Debarnot (co fondateur Guardia CS), Philippe Latombe (Député de la Vendée et lieutenant-colonel réserviste Cybergend).

Proximité avec les entreprises du secteur : 63% des startups cybersécurité basées en Île-de-France

Implantée en plein cœur du quartier d’affaires de Paris (La Défense), Guardia Cybersecurity School est pensée pour créer les conditions optimales d’apprentissage adaptées au secteur de la cybersécurité. « Nous avons fait le choix d’être au cœur du premier centre d’affaires d’Europe, au plus près des entreprises et à quelques pas du Campus Cyber, le lieu totem de la cybersécurité qui rassemble les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. » détaille Valérie Dmitrovic, cofondatrice et directrice générale de Guardia CS.

Comme évoqué par Michel Van Den Berghe, Président du Campus Cyber « il y a encore quelques années la cybersécurité était une option en fin de cycle d’école d’ingénieur, accéder à des études de cybersécurité post-bac avec l’approche pédagogique par projets très professionnalisante de Guardia CS est une excellente nouvelle. »

1 000 étudiants formés en France par an d’ici 2025

La croissance des entreprises de cybersécurité est ralentie par le manque de talents et de formations. On estime qu’il y a 500 000 offres en cybersécurité à pourvoir en Europe. L’enjeu est crucial, notamment pour la souveraineté européenne. En conséquence, Guardia Cybersecurity School a accéléré son développement dans l’objectif de former 1 000 étudiants par an d’ici 2025.

« Avec 30 000 postes à pourvoir en France et un marché mondial estimé à plus de 2 000 milliards d’euros, le secteur de la cybersécurité a besoin d’acteurs de l’enseignement capables de former les futurs experts de la cybersécurité. En tant qu’adhérent actif au sein de la FFC, Guardia CS contribue à la fois à la création du maillage territorial et à la sensibilisation à la cybersécurité grâce à ses formations » analyse David Ofer, Président de la Fédération Française de la Cybersécurité. Les technologies utilisées en cybersécurité évoluent rapidement. Il est donc nécessaire de créer régulièrement de nouvelles formations et de faire évoluer le contenu des formations existantes.

Philippe Latombe, député de la Vendée et lieutenant-colonel réserviste Cybergend a également rappelé « le rôle de l’État à investir sur l’écosystème cyber notamment sur les projets stratégiques axés sur la création d’emplois et la formation est un des piliers de notre souveraineté numérique et nationale ».

Visite de l’atelier SOC du campus et des salles informatiques.

Formations post bac soutenues par plus de 100 entreprises partenaires

Guardia Cybersecurity School met l’employabilité de ses étudiants au cœur de sa stratégie. Les entreprises participent à l’élaboration des programmes, interviennent pendant les semaines projets et contribuent à l’amélioration continue des enseignements. Le Bachelor (Bac+3) développeur informatique option cybersécurité permet l’acquisition de bases solides de développement informatique tout en parcourant progressivement les notions clés de la cybersécurité. En Master of Science (MSc) expert de la cybersécurité (Bac+5), les étudiants développent leurs compétences en cyber et boostent leur employabilité grâce à 2 années d’alternance. Guardia Cybersecurity School délivre des titres RNCP de niveau 6 et 7.

Plus de 100 acteurs de l’écosystème cyber participent à la formation des étudiants en animant des semaines projets :

– la Gendarmerie Nationale à travers le ComCyberGend, le CREOGN ou encore l’IRCGN, le Ministère des Armées via le ComCyber et les services de renseignement ;

– Sopra Steria ou CGI et les entreprises qui font de la cyber à la manière d’Exclusive Networks, TheGreenBow, Stormshield ou Squad ;

– et enfin les associations professionnelles telles que la Fédération Française de la Cybersécurité, le CEFCYS, Hexatrust, le Clusir ou encore le club 27001.

Une pédagogie unique autour de la réalisation de production concrètes

Guardia Cybersecurity School a créé la pédagogie Active Learning. Elle est basée sur la réalisation concrète de projets, dès la 1ere année post bac. Chaque projet est encadré par un intervenant professionnel. Tout au long de la semaine les étudiants travaillent en équipe, coachés par l’intervenant. A la fin du projet, chaque groupe présente son travail lors d’une soutenance avec un jury. Ainsi les étudiants font l’acquisition de compétences techniques uptodate et de soft skills indispensables à leur intégration en entreprises.

En complément, Guardia CS a mis en place une stratégie d’employabilité pour booster l’intégration de ses étudiants en entreprise. Elle repose sur trois piliers :

– Des mentors pour incarner la réussite professionnelle, à l’instar de Yasmine Douadi, la fondatrice de Riskintel Media et de Clément Domingo - SaxX, expert en cybersécurité.

– Des entreprises partenaires pour faciliter les échanges avec les étudiants.

– Des stages (en 1ère et 2ème année) et l’alternance (en 3eme, 4eme et 5eme année) pour multiplier les expériences en entreprise.

Candidature ouvertes pour la rentrée de septembre 2024

L’école Guardia CS est accessible post-bac. Il est également possible de candidater en admissions parallèles après un Bac+1, +2, +3. Le mode d’admission est court, basé sur l’échange et valorise le projet professionnel des étudiants autant que le parcours scolaire. Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes pour la rentrée de septembre 2024 (candidature en ligne).

Remise du Guide des Métiers de la Cybersécurité 2024 à Mauna Traika (Conseillère territoriale en charge du développement numérique de Plaine Commune - Grand Paris).

Pour Mauna Traikia, Conseillère territoriale en charge du développement numérique de Plaine Commune - Grand Paris, « le secteur de la cybersécurité fait face à quatre enjeux principaux : assurer sa féminisation ; sensibiliser davantage les jeunes aux métiers de la cybersécurité ; mieux former les acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle ; et bâtir un monde inclusif en permettant à toutes et tous un accès aux emplois et formations. Le développement de Guardia CS contribue à ces enjeux. Longue vie à Guardia CS ».

A propos de Guardia Cybersecurity School

Située à Paris, Lyon et Bordeaux, Guardia Cybersecurity School est la première école d’informatique dédiée à la cybersécurité en France et accessible post-bac. L’école est co-fondée par Valérie Dmitrovic, Thierry Debarnot et Jean-Baptiste Racoupeau et appartient au groupe lyonnais d’enseignement supérieur Quest Education Group.