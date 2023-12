Gestion des évènements critiques : rétrospective 2023 et principales tendances 2024

décembre 2023 par Everbridge

1) En 2023, l’intégration de la sécurité physique et de la cybersécurité a joué un rôle plus crucial que jamais

2023 s’est caractérisée par une recrudescence des cyberattaques. Des violations de données et des attaques par ransomware, fortement médiatisées, ont pointé les faiblesses des stratégies de cyberdéfense des entreprises. Elles ont démontré qu’il était impératif de prendre des mesures de cybersécurité proactives et agiles.

2023 a également été marquée par une hausse alarmante des attaques visant les infrastructures critiques, notamment les réseaux électriques, les systèmes d’approvisionnement en eau et les réseaux de transport. Ces attaques ont révélé la vulnérabilité de ces systèmes et prouvé qu’il était urgent de renforcer leur sécurité.

L’IA et le machine learning ont joué un rôle central dans la détection et la réponse aux menaces. Capables d’analyser des volumes considérables de données et d’automatiser la réponse aux incidents de sécurité, ces technologies ont permis d’identifier et d’atténuer les menaces de façon plus rapide et plus précise.

La sécurité de la chaîne d’approvisionnement est devenue elle aussi une priorité majeure. Les vulnérabilités qui l’affectent sont synonymes de risques importants pour les entreprises.

2) 2023 a été jalonnée de fortes tensions géopolitiques et la veille sur les risques a été cruciale pour aider les entreprises à affronter à ces défis.

Le monde a connu une telle augmentation des tensions géopolitiques - en particulier dans des régions telles qu’Israël, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est et la mer de Chine méridionale - quel’accès en temps réel à une veille sur les risques est plus essentiel que jamais.

Le changement climatique s’est révélé être un facteur de risque majeur, les phénomènes météorologiques extrêmes perturbant les chaînes d’approvisionnement et exacerbant les tensions géopolitiques.

Les spécialistes de la veille sur les risques ont élaboré des outils analytiques plus sophistiqués permettant de meilleures prédictions sur les événements géopolitiques et leur impact sur les entreprises et les gouvernements.

3) Face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes les entreprises ont choisi d’opter de plus en plus souvent pour une stratégie de gestion des événements critiques.

Les gouvernements ont exploité l’IA pour réagir plus efficacement aux catastrophes naturelles, des algorithmes de machine learning ont été utilisés pour prévoir l’évolution des inondations et allouer correctement les ressources.

Les graves intempéries de 2023 ont entraîné une augmentation des investissements dans des infrastructures résilientes, ainsi la reconstruction de zones côtières avec des structures plus résilientes et à même de résister aux tempêtes.

Le secteur de l’assurance s’est adapté à la situation en développant des politiques innovantes prenant en compte les risques liés au changement climatique et garantissant une meilleure couverture des biens immobiliers et des entreprises situés dans des zones à haut risque.

4) La gestion des risques liée aux déplacements professionnels a évolué en 2023 pour intégrer les enjeux de sécurité et de bien-être des collaborateurs

La gestion des risques a intégré les enjeux sanitaires, telles que les pandémies, parmi les facteurs clés dans l’évaluation des risques.

Des outils avancés d’analyse et de suivi des données ont permis aux voyageurs et aux entreprises de prendre des décisions en temps réel fondées sur des informations de dernière minute.

Le concept de « due diligence » a gagné en importance, les entreprises étant de plus en plus tenues responsables de la sécurité des employés lors de leurs déplacements.

5) Les systèmes d’alerte précoce, qu’il s’agisse de de catastrophes naturelles, de cybermenaces ou d‘événements géopolitiques, se sont améliorés et généralisés

La coopération internationale et le partage des données ont enrichi les systèmes d’alerte précoce, aidant les communautés et les entreprises à mieux se préparer aux crises.

La précision des systèmes d’alerte précoce basés sur l’IA s’est affinée et a permis de réagir plus rapidement aux menaces émergentes.

Les systèmes d’alerte précoce sont désormais capables de gérer les menaces hybrides, c’est-à-dire des menaces physiques et des cybermenaces combinées à des risques géopolitiques ou climatiques.

6) 8 grandes tendances émergentes vont continuer à façonner la gestion des événements critiques en 2024

Pour remédier aux menaces physiques, aux cybermenaces et aux risques environnementaux, les entreprises et les pouvoirs publics vont adopter une approche plus globale de la gestion des événements critiques

Les entreprises vont investir dans des solutions basées sur l’IA pour détecter les risques et y répondre en temps réel, et ainsi améliorer les stratégies de sécurité globales.

L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets resteront au cœur des évaluations des risques et de la planification de la résilience.

Les entreprises vont privilégier la résilience aux ransomwares en mettant en place des stratégies robustes de sauvegarde et de reprise. La protection des données et la continuité opérationnelle face aux rançongiciels deviendront des priorités.

La sécurité de la chaîne d’approvisionnement va gagner en importance en 2024. Les entreprises vont procéder à des évaluations des risques et des audits rigoureux afin d’identifier et d’atténuer les vulnérabilités au sein de leurs chaînes d’approvisionnement.

La planification de la résilience va devenir une priorité avec davantage d’investissements dans les infrastructures et les stratégies visant à atténuer les impacts du changement climatique et des tensions géopolitiques.

Les gouvernements et les organismes de réglementation vont durcir les règles en matière de protection des données et de cybersécurité, en mettant l’accent sur la conformité et la responsabilité.

Les systèmes d’alerte précoce vont continuer à s’améliorer et leur fiabilité sera renforcée grâce aux technologies de pointe et à la coopération mondiale.